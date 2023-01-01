По аналогии с «Пушкинской картой» в Госдуме хотят ввести «Отцовскую карту»

Эту новость сообщил в сети вице-премьер — министр экономического развития республики Дмитрий Краснов.

По его словам, карту планируется сделать с фиксированной ежемесячной суммой — 2000 рублей на каждого ребенка. А деньги можно будет потратить на поход в кино, зоосад, парк или детское кафе. «Мне кажется, что многие отцы будут счастливы иметь такую карту, — написал Краснов. И поинтересовался у своих подписчиков: «Как вам такая инициатива?»

Мнения, как говорится, разделились.

«Считаю, эту инициативу прекрасной!!! — соглашались одни. — Польза огромная для детей и родителей, это их и сблизит, и разнообразит жизнь. Можно и в отпуске воспользоваться картой, что опять пригодится». «А что делать деревенским, кому некуда сходить?», — интересовались другие. Ведь на поездку до города да с несколькими детьми иным отцам придется потратить сумму едва ли не большую, чем номинал карты.