Чувашия впервые экспортировала живые цветы в Казахстан

ЧЕБОКСАРЫ, 28 июля. /ТАСС/. Живые цветы впервые отправлены на экспорт из Чувашии, продукция доставлена в Казахстан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

«Впервые экспортировали из Чувашии живые цветы. В мае текущего года в Казахстан отгрузили 15,6 т живых растений из питомника „Ивушка“. Вейгела, дерен, пузыреплодник, спирея, чубушник — всего 26 наименований и свыше 55 тыс. единиц уже доставили адресату», — отметили в пресс-службе.

В Минсельхозе республики добавили, что также впервые отправлено на экспорт 66 тонн отрубей производства «Чувашхлебопродукта». По информации министерства, несмотря на имеющиеся ограничения из-за санкций, экспорт агропромышленной продукции республики растет. В первом полугодии 2023 года чувашские аграрии отправили за рубеж более 17 тыс. тонн товаров, что на 56% больше аналогичного прошлогоднего периода.

«Несмотря на ограничения, планы экспорта не снижаем. Из 37 стран, куда мы поставляли продукцию, 20 ввели против нас санкции. Но они нас сделали даже сильнее. Предприятия переориентировались на другие страны, увеличили свою долю поставок, например в Монголию, Туркменистан, Таджикистан, Йемен, Ирак», — приводят в министерстве слова вица-премьера республики, главы Минсельхоза Чувашии Сергея Артамонова.

Чаще всего экспортируются из Чувашии лен масличный (21,8% от общего объема экспорта АПК), лук-севок (18,3%), мясо птицы (18,3%), хлебобулочные изделия (14%).