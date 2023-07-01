«ЛизаАлерт» и МФЦ заключили соглашение о сотрудничестве

«Помогите найти человека» — теперь такая надпись может появиться на ТВ-экранах в центрах «Мои документы» по всей республике. Дело в том, что МФЦ Чувашии и поисковый отряд «ЛизаАлерт» заключили соглашение о сотрудничестве. Согласно этому документу и будут передаваться в подразделения службы «одного окна» фото и ориентировки на пропавших людей. А многочисленные посетители многофункциональных центров смогут помочь найти пропавшего ребенка или пожилого человека.
Опубликовано: 20 июля 2023 г.
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