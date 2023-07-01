Житель Козловского округа осужден за разбойное нападение на бригаду скорой помощи

Вызвал «скорую» и угодил в полицию

Житель Козловского муниципального округа приговорен к лишению свободы за разбойное нападение на бригаду скорой помощи, прибывшей на вызов.

На скамье подсудимых оказался 46-летний житель деревни Ягунькино. Как установило следствие, в марте этого года бригада скорой медицинской помощи приехала по вызову в дом мужчины для оказания медицинской помощи его сожительнице, которая повредила ногу. Сам хозяин находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно — грубо выказал недовольство по поводу предложения медиков госпитализировать пострадавшую. Затем и вовсе закрыл входную дверь и, угрожая ножом, стал требовать от женщины-фельдшера тысячу рублей. Медработник не растерялась и под предлогом, что ей надо взять деньги у находившихся на улице коллег, вышла из дома. Сотрудники скорой помощи сразу же вызвали полицию. Пьяного дебошира задержали.

Как сообщили в прокуратуре республики, вину в совершенном преступлении подсудимый признал. Суд, с учетом позиции прокуратуры и наличия ряда смягчающих обстоятельств по делу, назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.