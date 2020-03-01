Создатели «Лунтика» отсудили у продавца игрушек из Чувашии 25 тысяч рублей

Там был и Кузя, и Пчеленок….

Красноармейский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску ООО «Студия анимационного кино «Мельница» о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав.

А мотив такой. «Мельница» является обладателем исключительных авторских прав на десять персонажей из аудиовизуального произведения анимационного сериала «Лунтик и его друзья». Летом 2018 года в торговой точке был зафиксирован факт розничной продажи от имени индивидуального предпринимателя товара, имеющего технические признаки контрафактности — детской игрушки в виде шара в упаковке. Факт его реализации подтверждается товарным чеком на сумму 780 рублей, спорным товаром и видеосъемкой. По мнению истца, в детской игрушке в форме шара воплощены образы персонажей из аудиовизуального произведения анимационного сериала «Лунтик и его друзья».

Поскольку эти персонажи являются ключевыми героями анимационного сериала и указаны как отдельные персонажи в приложении к дополнительному соглашению к договору от 2005 года на создание аудиовизуального произведения, истец полагает, что они являются самостоятельным результатом творческого труда автора. Представитель «Мельницы» доложил суду, что истец не заключал с ответчиком никаких лицензионных договоров о передаче исключительных авторских прав на использование этих персонажей. Таким образом, предприниматель нарушил их. А это основание для взыскания с ответчика компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на указанных персонажей – всего истец запросил 100 тысяч рублей (по 10 тысяч рублей за каждый объект исключительного права) плюс судебные расходы.

Суд посчитал, что истец не доказал факт нарушения ответчиком его исключительных авторских прав. Однако иное мнение сложилось у Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда республики. Там пришли к выводу, что нарушение исключительных авторских прав «Мельницы» налицо – проданная детская игрушка в виде шара с изображением Лунтика и его друзей без договоренности с правообладателем. Решение районного суда апелляционная инстанция отменила и приняла новое – взыскать с нарушителя в пользу «Мельницы» компенсацию, но только в разы меньшую – 25 тысяч рублей. Это решение мотивировано тем, что было лишь однократное нарушение ответчиком авторских прав истца – разовая продажа одной игрушки с персонажами. В любом случае это урок для предпринимателя, решившего, что за контрафакт ему ничего не будет.

Кстати

Судя по публикациям в российских СМИ, правообладатели и их представители ведут настоящую «охоту» на розничных торговцев и даже аниматоров. В марте 2019 года интернет-издание «Реальное время» приводило данные «Спарк-Интерфакс» о том, что та же «Мельница» уже на тот момент выступала истцом в общей сложности в 2314 арбитражных процессах по всей России на сумму 202,4 млн рублей.

А «Российская газета» сообщает, что представители правообладателя не только производят «контрольные закупки» товара – они могут, например, выехать в районный Дом культуры или частный театр. Так, из-за нарушения авторских прав в Колпино закрыли спектакль, где присутствовали персонажи мультфильмов, защищенные авторским правом.

«Российская газета» также приводит мнение вице-президента общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Натальи Золотых:

— По закону ответственность должна ложиться не только на продавца и производителя, и на лиц, которые вводят товар в оборот. В настоящее время Гражданский кодекс содержит требование: продавец, реализующий товар оптом, обязан передать его свободным от прав третьих лиц. То есть он должен получить продукт от оптовика с гарантией того, что он не нарушит прав третьих лиц, в том числе и на интеллектуальную собственность. Однако очевидно, что продавцы либо своих прав не знают, либо работают «всерую». Полагаю, умерить аппетиты истцов, в случае завышения суммы ущерба, помогут иски о необоснованном обогащении. Это внесет и в правоприменительную практику коррективы. Если создать прецеденты, то и стремление правообладателей делать из этого «бизнес» также поубавится. Безусловно, нужно законодательно установить, что в случае предъявления иска о нарушении интеллектуальных прав к ответственности должно привлекаться и лицо, которое поставило контрафактный товар. Но самое главное: нужно разобраться с теми, кто предъявляет претензии продавцам и даже заключает с ними за немалые деньги «мировые соглашения», не имея при этом надлежащих прав от правообладателя.