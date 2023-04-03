Девятиклассник чебоксарского лицея № 3 стал призером Всероссийской олимпиады школьников по астрономии

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Девятиклассник чебоксарского лицея № 3 Александр Петров стал призером Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Интеллектуально соревнование завершилось в минувшее воскресенье на федеральной территории «Сириус» в Сочи. В заключительном этапе участвовали 245 школьников из 45 регионов страны, и юному чебоксарцу удалось стать одним из призеров. Как сообщают в Министерстве образования и молодежной политики Чувашии, олимпиада состояла из трех туров: теоретического, практического и тестового. Над комплектом заданий работали сильнейшие эксперты страны.
Как признался Саша, было очень сложно, но он почти на максимум решил практический тур. В следующем году юноша снова будет участвовать в олимпиаде по астрономии и рассчитывает набрать больше баллов. Александр в будущем хочет стать ученым-астрономом и совершать научные открытия. «Это гораздо сложнее олимпиадных заданий», — говорит он. Кстати, партнером олимпиады выступила государственная корпорация «Роскосмос».

Опубликовано: 3 апреля 2023 г.


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