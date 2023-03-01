Делегация Кировской области посетила «Ольдеевскую» и «Новочебоксарскую» теплицы

Кировчане планируют использовать опыт Чувашии при разработке мер государственной поддержки овощеводства

Заместитель председателя правительства Кировской области Юрий Терешков и министр сельского хозяйства и продовольствия Евгений Софронов приехали в Чувашию за опытом по выращиванию овощей закрытого грунта.

Изучали они его на примере чувашских крупнотоварных теплиц — «Ольдеевской» и «Новочебоксарской», сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. — «Теплицы у нас полностью соответствуют современным стандартам, — написал он. — С начала этого года предприятия уже собрали больше 5 тысяч тонн огурцов, томатов, баклажанов».

Поделились хозяева с гостями и своими секретами. У «Ольдеевской», например, есть фирменный способ защиты растений: вместо пестицидов урожай оберегают энтомофаги — насекомые, которые питаются вредителями. Выращиваются «защитники» в биоцентре «Зеленый дом», который открыт на территории агрофирмы в январе 2023 года.

Есть свои ноу-хау и в тепличном комплексе «Новочебоксарский». Работает теплица в самом современном формате — по технологии Ultra Clima, благодаря которой возможность температурного шока для растений снижена до минимума. Защита урожая тоже необычная — из-за избыточного давления насекомые не могут проникнуть в помещение при открывании форточек и ворот.

«Благодаря новым технологиям, используемым на тепличных предприятиях, уровень самообеспеченности Чувашии овощами за 2022 год составил 118,6%, — сообщил кировчанам Сергей Артамонов. — Развитие производств постоянно поддерживаем: в прошлом году из бюджета нашим крупнотоварным предприятиям направлено более 10 миллионов рублей на возмещение части затрат для производства овощей закрытого грунта с применением технологии досвечивания».

ПОСТФАКТУМ

Делегация Кировской области побывала также на предприятиях АПК Ульяновской области и Республики Коми. «Полученная информация будет использоваться при разработке мер государственной поддержки овощеводства и картофелеводства в нашем регионе», — сообщил по итогам поездки кировским СМИ Евгений Софронов.