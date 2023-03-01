На Суре льдина унесла подростков

Второе рождение пережили во вторник вечером двое ядринских мальчишек — после рискованного путешествия на льдине по Суре. Небольшую льдину стремительно уносило сильным течением, и если бы не помощь случайных очевидцев, могла бы случиться трагедия. Как сообщает ядринская районная газета «Знамя труда», ребят заметили женщины, оказавшиеся в тот момент на берегу. К счастью, неподалеку на дамбе Суры ядринец Алексей Пятайкин готовил свою резиновую лодку для рыбалки. К нему-то и подбежали женщины, попросив о помощи. Алексей быстро сориентировался, спустил лодку на воду, подплыл к «путешественникам» и доставил их на берег. По его словам, течение было сильное, льдину с подростками могло занести в водоворот, и тогда их уже невозможно было бы спасти.
Опубликовано: 30 марта 2023 г.
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Хроника ЧП
Паводок
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