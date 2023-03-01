Вода прибывает в реках и во дворах

Паводковая обстановка — на особом контроле

15 приусадебных участков в Алатыре остаются подтопленными, сообщили о паводковой ситуации в республике в Главном управлении МЧС по Чувашии утром в понедельник. За выходные дни на Суре в районе города наблюдалось небольшое снижение уровня воды. На особом контроле сейчас гидрологическая обстановка на средних и малых реках Чувашии, которые еще не очистились ото льда. тремительно прибывает вода в Цивиле: в воскресенье возле деревни Тувси, по данным управления, она поднялась на полметра. Спасатели продолжают дежурство.

К серьезным проблемам в некоторых населенных пунктах привел скопившийся снег во дворах: из-за резкого потепления сугробы превратились в огромные непроходимые лужи. Так, в Шумерле в минувшую субботу жители двух домов по улицам Красноармейская и Урицкого не могли даже выйти на улицу — настолько вода заполонила дворы. В тот же день, 25 марта, глава администрации Шумерли Эдуард Васильев провел заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, был объявлен режим повышенной готовности.

Чтобы как можно скорее устранить подтопление, коммунальщикам нескольких предприятий пришлось откачивать воду двумя мотопомпами и прокапывать водоотводную канаву. Экскаватор, кстати, предоставил комбинат автомобильных фургонов. Помогали в ликвидации «потопа» и местные жители. Общими усилиями удалось справиться с большой водой. Специально для прохода людей был оборудован деревянный настил. По данным администрации Шумерли, в городе продолжается работа, чтобы не допустить подобных ситуаций.