В двух селах Мордовии запущены лодочные переправы

Для жителей сел Грачевники и Лаушки Краснослободского района Мордовии организовали лодочную переправу. Из-за поднятия уровня воды были затоплены два участка дороги, на место ЧП были отправлены спасатели из Саранска.

Как сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на региональный МЧС, сегодня утром спасателями переправлено 12 человек. Также продолжает свою работу лодочная переправа в селе Русское Маскино. Там дежурят сотрудники Мордовской Республиканской аварийно-спасательной службы. В районе подтопления выставлен спасательный пост. Ежедневная работа лодочных переправ будет продолжаться до завершения половодья.

По официальным данным, в столице республики Саранске подтоплены 13 низководных мостов и 151 приусадебных участков.