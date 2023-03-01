В интеллектуальных играх без приза не остались

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Саранске состоялось торжественное награждение победителей и призеров VIII Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО».
В течение двух дней студенты из 14 регионов Приволжья состязались за звание лучших интеллектуалов по таким направлениям как «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», «Программирование», «Конкурс инженерных команд» и «Робототехника». Как сообщают в Минобразования Чувашии, по итогам двухдневных интеллектуальных сражений студентка экономического факультета ЧГУ Анна Мишина заняла третье место в направлении «Управленческие поединки».

Опубликовано: 29 марта 2023 г.


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