За выходные дни в Чувашии произошло восемь пожаров

В субботу около 6 часов утра из-за короткого замыкания электропроводки загорелся частный дом на улице Кочетова в Ленинском районе Чебоксар. Жилое здание от огня спасателям удалось отстоять. Пламя повредило внутреннюю отделку цокольного этажа на площади 30 кв. метров. Затем спасатели трижды выезжали на тушение горевших бань — в село Красноармейское, в урмарскую деревню Большое Яниково и село Сабанчино Яльчикского округа. В последнем случае причиной ЧП стала неисправность дымовой трубы, сообщают в пресс-службе МЧС по Чувашии.

А вечером поступило сообщение о возгорании в одном из подъездов многоквартирного дома № 33 на улице Ленина в Урмарах. Жильцы сбили пламя самостоятельно. От огня пострадала отделка общего коридора на первом этаже. Тем же вечером недоброжелатели подожгли входную дверь квартиры в одном из подъездов многоэтажного дома № 14 на улице Маршака в Чебоксарах.

А в воскресенье в республике зарегистрирован первый случай возгорания сухой травы с начала весны. Пожар произошел на территории деревни Хвадукасы Красночетайского округа. Огонь потушен на площади 100 квадратных метров. Горело и в Чебоксарах — огнем занялся бревенчатый частный дом, расположенный в переулке Кувшинский. Открытое горение сотрудники МЧС ликвидировали спустя 16 минут после прибытия, однако пламя успело уничтожить кровлю дома.