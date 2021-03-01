В память об Эльбарусовской трагедии будет построен мемориал

В этом году исполняется ровно 60 лет со дня страшной трагедии, случившейся в деревне Эльбарусово Мариинско-Посадского района 5 ноября 1961 года. Тогда в местной школе произошел сильнейший пожар, унесший жизни 110 человек. Среди погибших было 106 детей.

В советское время эта страшная история проходила под грифом «секретно». Широкая общественность узнала о трагедии лишь спустя 30 лет. В 1994 году в Эльбарусово, на месте, где была сгоревшая школа, установили памятник. На нем изображен ребенок, объятый языками пламени.

Сейчас, в преддверии 60-летия трагедии, жители Эльбарусово намерены возвести на пустыре рядом с этой стелой небольшую часовню, куда каждый мог бы прийти и поставить свечку в память о погибших.

Кроме того планируется благоустроить место захоронения погибших. 60 лет назад детей похоронили в одной большой братской могиле. Впоследствии их близкие, чтобы как-то обозначить место, где покоится прах каждого ребенка, ставили на этой территории металлические кресты и деревянные памятники. Многие из этих самодельных конструкций обветшали и требуют замены. Поэтому в планах – благоустроить братскую могилу по единому архитектурному эскизу.

Аркадий Гаврилов, житель деревни Эльбарусово, пострадавший в пожаре 1961 года: «Мы хотим, чтобы братская могила преобразилась и обрела достойный вид. Чтобы вместо череды покосившихся и заржавевших крестов появились именные каменные памятники персонально каждому погибшему. А между ними – дорожки из тротуарной плитки».

В первой декаде марта в Эльбарусово побывал вице премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. Дело в том, что в местной школе есть классы аграрной направленности, которые курирует министерство. Там Артамонов выслушал и пожелания жителей деревни о необходимости облагородить мемориальные места и предложил помощь в сборе средств.

17 марта министр провел заседание штаба волонтерского альянса «АгроВыбор». Он насчитывает несколько сот членов, среди которых – студенты Чувашского аграрного университета, ветераны отрасли, руководители действующих сельхозпредприятий. Принято решение помочь жителям Эльбарусово в их начинании. Уже есть эскизные проекты благоустройства мемориальных территорий. Есть решения по финансам для реализации этих проектов.

Сегодня открыт расчетный счет для сбора пожертвований. «Мемориальный проект» профинансируют по схеме инициативного бюджетирования: часть денег собирают жители муниципалитета, и еще 60% к этой сумме добавляет бюджет республики.

Сергей Артамонов, заместитель председателя правительства Чувашии — министр сельского хозяйства: «Обычно мы проводим конкурсы на проекты инициативного бюджетирования в конце года. Но сейчас ситуация иная. Годовщина трагедии – 5 ноября. И ждать конца года не будем. Мы готовы отреагировать быстро. Как только от Эльбарусовского поселения поступят необходимые документы, мы постараемся провести дополнительный конкурс, выделить сэкономленные деньги и успеть что-то сделать до годовщины трагической даты».

Кстати, все сотрудники Минсельхоза Чувашии входят в волонтерский альянс «АгроВыбор». И они уже внесли свой финансовый вклад в реализацию проекта.

Как только на счете накопится достаточная для начала работ сумма, будет сформирован проект реконструкции мемориала в Эльбарусово, составлена смета и объявлен конкурс по выбору подрядчика…

Михаил Сидоров

Для всех, кто хочет помочь в реализации проекта в Эльбарусово публикуем реквизиты банковского счета:

Получатель: Администрация Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

ИНН 2111007196

КПП 211101001

Лицевой счет № 04153001940 в УФК по Чувашской Республике

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕПСУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары

БИК 019706900

Кор.счет 40102810945370000084

сч № 03100643000000011500

КБК 99320705030100000150

ОКТМО 97629460

Назначение платежа: благотворительная финансовая помощь на строительство часовни и реконструкцию братской могилы