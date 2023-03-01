В Чувашии выбрали лучшие спектакли и лучших актеров

Вчера были подведены итоги XXIII Республиканского конкурса «Чĕнтĕрлĕ чаршав» («Узорчатый занавес»). Лучшим спектаклем года назван спектакль «Куккук куççулĕ» (Кукушкины слезы). Драматическую фантазию по мотивам романа Михаила Юхмы в инсценировке Михаила Башкирова на сцене ТЮЗа поставил режиссер из Калмыкии Борис Манджиев. Лучшим спектаклем для детей стала «Сказка о Ежике, волшебном лесе и еще кое о чем…» от Чувашского театра кукол. Автор и режиссер постановки — Денис Андронов. Награду за лучшую женскую роль получила Венера Пайгильдина (Эльза в спектакле «Кукушкины слезы»). А исполнителем лучшей мужской роли признан актер Чувашского драмтеатра Александр Кураков — за роль Соседа в спектакле «Айăпсăр чун» (Очень простая история) Марии Ладо. Победителей конкурса поздравила министр культуры Чувашии Светлана Каликова. Подробности — в следующем выпуске «СЧ».
Опубликовано: 28 марта 2023 г.
Читайте также:
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Цитата номера
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
Перепись населения обрела свой талисман
Канашский школьник победил в олимпиаде по программированию
Стартовал фотоконкурс "Дети России - 2020"
Театры, музеи и библиотеки переходят в режим онлайн