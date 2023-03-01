В Чувашии выбрали лучшие спектакли и лучших актеров

Вчера были подведены итоги XXIII Республиканского конкурса «Чĕнтĕрлĕ чаршав» («Узорчатый занавес»). Лучшим спектаклем года назван спектакль «Куккук куççулĕ» (Кукушкины слезы). Драматическую фантазию по мотивам романа Михаила Юхмы в инсценировке Михаила Башкирова на сцене ТЮЗа поставил режиссер из Калмыкии Борис Манджиев. Лучшим спектаклем для детей стала «Сказка о Ежике, волшебном лесе и еще кое о чем…» от Чувашского театра кукол. Автор и режиссер постановки — Денис Андронов. Награду за лучшую женскую роль получила Венера Пайгильдина (Эльза в спектакле «Кукушкины слезы»). А исполнителем лучшей мужской роли признан актер Чувашского драмтеатра Александр Кураков — за роль Соседа в спектакле «Айăпсăр чун» (Очень простая история) Марии Ладо. Победителей конкурса поздравила министр культуры Чувашии Светлана Каликова. Подробности — в следующем выпуске «СЧ».