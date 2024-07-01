С любимыми не расставайтесь

Домашние питомцы путешествуют по миру вместе со своими хозяевами. За первые шесть месяцев 2024 года из Чувашии за пределы Российской Федерации выехали 11 собак и 12 кошек.

Животные перевозились в Египет, Нидерланды, Италию, Турцию, Грецию, Германию, Аргентину, Швейцарию, Грузию, Китай. Эти данные приводит Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике, специалисты которого оформляют ветеринарные сертификаты. Инспекторы проводят осмотр состояния животных и проверку сопроводительных документов. Особое внимание уделяют идентификационным данным, результатам вакцинации и лабораторным исследованиям.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года на вывоз за рубеж было оформлено 19 домашних животных. В региональном Управлении Россельхознадзора считают, что рост числа путешественников среди барсиков и шариков связан с оптимизацией подачи документов — теперь оформить заявку на получение ветеринарного сертификата на вывоз хвостатых любимцев за рубеж можно в электронном виде.