Каждый детсад на селе должен быть закреплен за сельхозорганизацией

Такую задачу поставил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

«До 10 марта необходимо было организовать работу с сельхозорганизациями и закрепить за ними детские сады, — отметил вчера вице-премьер на проведенном в режиме ВКС совещании с главами муниципальных округов. — Алатырский, Батыревский, Комсомольский, Красночетайский, Моргаушский, Порецкий, Чебоксарский и Ядринский округа эту работу проделали, предприятия готовы сотрудничать… Остальные муниципалитеты не справились, задача остается на контроле».

По словам Артамонова, цель проекта — найти кураторов для нового поколения сельских детей и обучить их жизни на земле. Таким образом, будет создан взаимовыгодный диалог аграриев и детсадовцев: предприятия смогут взращивать будущий кадровый потенциал, а ребята получат полезные знания и новые агролаборатории. Также министр поручил Чувашскому государственному аграрному университету разработать рекомендации по оснащению агролабораторий в образовательных учреждениях.