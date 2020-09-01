В селе Байгулово Козловского района открылась новая школа

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Школа с окнами в будущее Байгулово…

Безусловно, 1 сентября — особенный праздник как для взрослых, так и для детей. А для жителей села Байгулово Козловского района День знаний совпал с другим важным событием — открытием новой школы. По оснащенности она не уступает современным городским учебным заведениям. И педагоги, и школьники смогут использовать новое компьютерное оборудование, интерактивные доски, сенсорные панели. Кроме того, здание имеет пристрой, там обустроили помещения для дошкольников с отдельным входом. Школа доступна и для людей с ограниченными возможностями здоровья, на входе есть подъемные платформы, а внутри — лифт.
…Но мы еще заглянем в школу, а пока торжественное открытие. На широкой площадке перед центральным входом уже собрались первоклашки с родителями, школьники постарше и жители села. Парадное крыльцо украшено разноцветными шарами, над входной дверью — приглашение «Добро пожаловать», ощущение праздника усиливают доносящиеся из колонок школьные песни.

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На церемонию открытия школы приехал врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев. «Для нас важно не просто открыть новую школу, а внедрить современные стандарты образования, независимо от того, городская это школа или находящаяся в сельской местности. Главное, чтобы наши дети могли реализовывать свое желание получать знания, оттачивать свои навыки и быть конкурентными в будущем», — сказал он, поздравив всех присутствующих с Днем знаний.
В небо взлетели воздушные шары — это значит, что красная лента перед входом в школу разрезана. Сделан символический последний шаг в создании школы. Вместе с учениками в здание школы прошли и гости. На первом этаже школы расположены кабинеты для начальных классов, здесь же находятся столовая, медицинский блок, раздевалки, актовый зал и мастерская. На втором этаже — классы для учеников постарше, учительская, библиотека. Там же зал для занятий по робототехнике.

СПРАВКА «СЧ»
Строительство школы в Байгулово велось в рамках национального проекта «Образование». Она рассчитана на 165 учащихся. Пристрой для дошкольников — на 40 мест. На пришкольной территории также построен новый стадион.

У детского сада при здании школы отдельный вход. Но попасть в него можно и не выходя из школы. Пока открыты две группы по 20 человек. «На сегодняшний день в нашей школе обучается 105 детей, дошкольное учреждение посещает 38 детей. Но в скором времени количество детей будет увеличиваться», — пояснил директор школы Владислав Шмелев.
Один из приятных моментов — учителями в новом здании школы будут работать в том числе и ее выпускники Сергей Шестипалов (физкультура) и Евдокия Казакова (математика). По словам Сергея, он хочет с учениками своей школы достичь высоких спортивных результатов по баскетболу и волейболу.
Именно из школы в Байгулово руководитель региона в прямом эфире поздравил с Днем знаний всех школьников, студентов и педагогов республики. В рамках телемоста с образовательными учреждениями он пообщался с коллективами Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, Чувашского государственного аграрного университета, Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева, Канашского транспортно-энергетического техникума, школ города Чебоксары.
…В целом праздник удался, говорят местные жители. Они единодушны во мнении, что такая школа открывает новые возможности для их детей, облагораживает село и усиливает чувство гордости за малую родину. И они благодарны всем, кто помог осуществить этот проект.

Игорь Васильев

 

Фото cap.ru
Школьное новоселье стало праздником и для старшеклассников, и для дошколят.

Опубликовано: 2 сентября 2020 г.


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