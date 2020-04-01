АЛЕНА АРШИНОВА

депутат Государственной Думы РФ, и.о. секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»

«Мы уважаем труд тех, кто сейчас на передовой, в том числе высоко ценим и вклад педагогов детсадов. Им сегодня остро не хватает одноразовых масок, которые нужно менять каждые два часа, и дезинфицирующих средств. По информации Министерства промышленности и торговли РФ, вскоре средства индивидуальной защиты должны появиться в необходимом объеме и по доступным ценам, в том числе и в Чувашии, и мы все очень этого ждем. ЦИК партии «Единая Россия» для обеспечения работы по оказанию помощи гражданам передал в наш Волонтерский центр некоторый запас масок и дезинфекторов, которыми мы поделились с работниками детсадов».