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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АЛЕНА АРШИНОВА
депутат Государственной Думы РФ, и.о. секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»

«Мы уважаем труд тех, кто сейчас на передовой, в том числе высоко ценим и вклад педагогов детсадов. Им сегодня остро не хватает одноразовых масок, которые нужно менять каждые два часа, и дезинфицирующих средств. По информации Министерства промышленности и торговли РФ, вскоре средства индивидуальной защиты должны появиться в необходимом объеме и по доступным ценам, в том числе и в Чувашии, и мы все очень этого ждем. ЦИК партии «Единая Россия» для обеспечения работы по оказанию помощи гражданам передал в наш Волонтерский центр некоторый запас масок и дезинфекторов, которыми мы поделились с работниками детсадов».

Опубликовано: 10 апреля 2020 г.


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Цитата номера
Цитата номера

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