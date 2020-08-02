Школы составляют расписание, а садики ждут открытия

Линейка будет. Но только у первоклашек

«Давайте обойдемся без сложных формулировок и постараемся на простом и понятном языке ответить на вопросы, волнующие родителей», — призвала заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Алла Салаева участников прямой линии. Тема для общения с жителями республики в преддверии нового учебного года самая актуальная — как будет организован с 1 сентября учебный процесс.

Неудивительно, что к экранам Национального телевидения Чувашии, что вело прямую трансляцию линии, прильнула добрая половина родительской общественности. У мам и пап накопилось много вопросов, на которые за четыре дня до начала учебного года не могли толком ответить ни классные руководители, ни школьная администрация. Отменены были традиционные родительские собрания, а в родительских чатах появилась лишь скупая информация о том, что линеек не будет и что «пока школа ждет дальнейших распоряжений».

Словом, у мам и пап было о чем расспросить уважаемых экспертов: министра образования и молодежной политики Чувашии Сергея Яковлева, руководителя регионального Минздрава Владимира Степанова, представителей Управления Роспотребнадзора по Чувашии и прокуратуры республики, а также руководителей образовательных учреждений. Часть вопросов была прислана родителями заранее, часть — звучала в прямом эфире.

АЛЛА САЛАЕВА, заместитель председателя Кабинета министров Чувашии: «Сентябрь — это время очень серьезного и ответственного подхода со стороны учителей, детей и родителей. Необходимо сделать все от нас зависящее, чтобы был в полную силу запущен образовательный процесс».

— Будет ли у школьников праздник 1 сентября?

— Первое сентября будет у всех детей, День знаний — это добрый и светлый праздник для всех нас, — ответила Алла Салаева. — Вот только линейки в этом году пройдут лишь у первоклашек. Ученики остальных классов 1 сентября проследуют в свои кабинеты, где для них, как и во всех школах России, учителя проведут урок Победы, посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Кстати, в школах республики этот урок будет дополнен историей Сурского рубежа. Напомним, согласно указу врио Главы региона, 2021-й объявлен годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. А вот следующий учебный день, по словам Аллы Леонидовны, начнется с урока здоровья, где учащихся познакомят с новыми школьными правилами, которые помогут ребятам сберечь свое здоровье и здоровье своей семьи.

— Правда ли, что после 20 сентября школы снова перейдут на дистанционное обучение? — сразу несколько подобных вопросов поступило на прямую линию.

— Очень важно, чтобы все участники образовательного процесса понимали, что ситуация очень сложная и серьезная, — подчеркнула Алла Салаева. — И первые 20 дней действительно дадут нам четкое понимание, в правильном ли направлении мы движемся, как вошли в учебный год. Свою оценку этому дадут и эксперты Минобразования, и специалисты Роспотребнадзора. Уверена, если наши педагоги, дети, родители будут соблюдать все необходимые требования, четкие рекомендации, то учеба продолжится в привычном формате. От каждого из нас сейчас зависит, сможем ли мы завершить начавшийся учебный год полноценными последними звонками и торжественными линейками.

— Правомерно ли требовать деньги с родителей на закупку в школу антисептиков, бумажных полотенец и масок для учащихся? — адресовали вопрос представителю прокуратуры.

— Данное требование неправомерно, — заверил и.о. начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Чувашии Максим Наумов. — Если классный руководитель или образовательное учреждение будут настаивать на оказании «добровольной» финансовой помощи, нужно обратиться к нам.

К тому же, по словам министра образования и молодежной политики Сергея Яковлева, все школы, садики и другие учебные заведения сейчас обеспечены или будут обеспечены в ближайшее время всеми необходимыми средствами защиты.

— По решению руководителя региона на эти цели выделено 152 млн 600 тыс. рублей, — проинформировал Сергей Петрович. — В образовательные учреждения уже поступили бесконтактные термометры в количестве 2400 штук. Скоро во всех классах школ и садиках установят рециркуляторы. Таким образом, мы обеспечим достаточно серьезный защитный барьер против распространения вируса.

— У детей при входе в школу будут измерять температуру, то есть проводить термометрию. А если я как родитель не согласен… — заявил дозвонившийся в эфир папа.

— Классные руководители заранее оповестят мам и пап о необходимости заполнить согласие на проведение термометрии, — прокомментировала директор гимназии № 5 Инна Исаева.

Конечно, решение тут принимают родители, но это вынужденная мера, которая поможет не только вовремя среагировать на болезнь ребенка, но и обезопасить от возможного заражения других детей и педагогов, предупредили эксперты. В случае, если все-таки взрослые против, школьнику могут предоставить альтернативный вариант учебы. Напомним, родители имеют право выбрать формат обучения для своего ребенка, возможно и комбинирование очных занятий и «дистанта».

— Когда, наконец, в полную силу заработают детские сады? — неоднократно звучал вопрос на прямой линии. Напомним, сейчас действуют только дежурные группы для детей работающих родителей.

— Вопрос открытия садиков очень актуальный, — согласилась Алла Салаева. — Врио Главы республики Олег Николаев поставил перед нами задачу еще раз проанализировать обстановку. Понимаем, многие родители уже работают, а старшие дети, которые сейчас пойдут в школу, уже не смогут присматривать за младшими. Поэтому вопрос однозначно будет решен в ближайшее время. 28 августа, в пятницу, состоится заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на котором как раз и будет обсуждаться данная тема…

Также родители интересовались, когда мам и пап ознакомят с меню бесплатного обеда или завтрака для младших школьников, прозвенит ли звонок 1 сентября для школы в чебоксарском микрорайоне Новый город, будут ли работать кружки и группа продленного дня, войдут ли в привычный режим обучения музыкальные и художественные школы. Уже в ближайшие время педагоги доведут всю необходимую информацию до родителей.

Фото Максима Васильева

Термометрия — медицинская услуга, на которую требуется добровольное согласие. Школы готовы взять у родителей письменное разрешение на измерение температуры их чадам, а при отказе — предложить альтернативное обучение вне стен учреждения.