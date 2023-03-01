Глава Комсомольского округа раздавал тюльпаны

С корзиной цветов отправился в народ накануне 8 Марта глава Комсомольского муниципального округа Александр Осипов.

Тюльпаны он вручал всем встреченным на главной улице райцентра прекрасным дамам — от школьниц до пенсионерок. И, конечно, поздравлял их с грядущим Международным женским днем.

План по улыбкам в этот день в Комсомольском был выполнен и перевыполнен — весеннему подарку женщины были искренне рады. «Это очень неожиданно и приятно, — поделилась эмоциями одна из жительниц села. — Я получила заряд хорошего настроения на весь день».

Доволен цветочной церемонией остался и Александр Осипов. «Милые дамы, улыбайтесь чаще! — написал он в телеграм-канале. — Ваша улыбка согревает сердца тех, кто рядом».