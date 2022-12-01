«Чувашия туристическая» подвела итоги

Остались не только эмоции, определен план для дальнейшего развития

Выставкой работ лучших ремесленников республики, где можно было не только полюбоваться национальной вышивкой, изделиями из керамики и лозы, но и приобрести сувениры на память, а также ароматным чаем и сладостями да чувашскими песнями встречали в Театре оперы и балета гостей и участников итогового заседания форума «Чувашия туристическая».

Погрузились в грани туризма

…Позади семь насыщенных событиями дней, девять тематических сессий, многочисленные встречи, обсуждения, соглашения. Форум «Чувашия туристическая» объединил под своим крылом представителей 14 регионов России, а также Республики Беларусь. Масштаб проведенных мероприятий, количество участников и посетивших Чувашию экспертов приятно удивили, признался вице-премьер правительства Чувашии — руководитель Минэкономразвития Дмитрий Краснов, начиная пленарное заседание в многофункциональном зале театра.

От души приветствовал всех Глава Чувашии Олег Николаев. «Когда мы только планировали провести этот форум, то ставили задачу осознать туристический потенциал республики, причем осознать каждому, независимо от того, кто в какой сфере работает — в правительстве, в администрациях муниципальных образований, в сферах культуры, образования, бизнеса, медицины и так далее. Какую бы отрасль ни возьми, повсюду присутствуют элементы туризма как инструмент продвижения собственной привлекательности, как способ привлечения внимания к своей деятельности», — подчеркнул руководитель региона, добавив, что оргкомитет форума грамотно подошел к раскрытию задачи, проведя несколько стратегических сессий по направлениям. «На мой взгляд, удалось погрузиться в каждую грань туризма, детально обсудить проблематику с участием широкого круга экспертов», — поблагодарил Николаев всех сопричастных к организации марафона.

С одной стороны, Чувашия посмотрела на себя под критическим углом, с другой — создала практику, которую потом смогут использовать и другие регионы, заметил Глава Чувашии. Он напомнил о прошедшей накануне в Совете Федерации встрече спикера Валентины Матвиенко с представителями домов народного творчества, где говорилось о том, что именно подрастающее поколение является главным продолжателем наших традиций, ориентиром, куда должны быть направлены все наши усилия.

По мнению Олега Николаева, необходимо синхронизировать мероприятия не только в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», но и по другим нацпроектам, ибо тут все взаимосвязано: чтобы туристы могли свободно передвигаться, нужны качественные безопасные дороги, для хороших гостиниц необходима соответствующая коммунальная инфраструктура, чтобы принимать гостей, нужны причалы и так далее.

Большое значение для развития туризма имеют и другие мероприятия. В следующем году, наконец, приведут в порядок «воздушные ворота» республики, будет завершена реконструкция аэропорта, обнадежил Олег Алексеевич. Оправдал ожидания, по его словам, и новый водный транспорт: «Валдаи» перевезли за летний сезон порядка 19 тысяч человек. Наконец, большое внимание республика уделяет цифровизации. Важно, чтобы люди могли получить всю необходимую информацию о республике, что называется «в один клик». И тут стоит себе честно признаться, что еще есть над чем потрудиться. Большая работа предстоит и в подготовке кадров…

От региональных идей к большим проектам

Своим мнением о туристическом потенциале Чувашии поделился и почетный гость пленарного заседания форума — заместитель председателя Госдумы России Шолбан Кара-оол. Кроме того, что Дмитрий Краснов назвал его «важной и весомой фигурой в области туризма в законодательном плане», он также добавил, что Шолбан Валерьевич может буквально за пять минут так представить свою родную республику Тыва, что любому его собеседнику непременно захочется ее посетить.

Впрочем, и уважаемый гость с не меньшим почтением отозвался и о Главе Чувашии, и о его помощниках. «Олег Алексеевич — человек очень инициативный, неравнодушный, встречаюсь с ним второй раз, но такое ощущение, что давно друг друга знаем», — признался Шолбан Валерьевич. Второе, что он отметил для себя в Чувашии — это сплоченная команда, готовая решать самые амбициозные задачи, в ее числе и председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, и член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева.

«Мы живем в непростое время. В этих условиях нужно понимать, как отстаивать и развивать страну, быть сильными и находить точки роста. И туризм в этом плане является одним из самых хороших драйверов развития экономики, он пронизывает все направления деятельности», — высказался зампредседателя Госдумы.

«Под лежачий камень вода не течет. А я вижу, как республика старается, какой у нее потенциал. Вы делаете многое, чтобы наши дети росли в патриотизме, очень здорово, что они имеют возможность бесплатно путешествовать по своей республике. Эту идею будем транслировать на всю страну, чтобы подрастающее поколение смогло увидеть Родину во всем ее многообразии и гордилось ею», — добавил высокий гость, пообещав приложить все усилия, чтобы старания региона были поддержаны со стороны федеральных властей.

Быть конкурентными в «борьбе» за туриста

Критично взглянул на ситуацию с туризмом в Чувашии Анатолий Аксаков, поделившись своим опытом путешественника по Волге. Он отметил, что порой недостаточно встречать гостей в национальной одежде да петь им песни, нужно еще и уметь красиво подать, рассказать свою богатую историю. «Нужно показать, что у нас богатая, сильная республика. Будут совсем другие ощущения, если туристов, например, станут встречать «батыры» в образе Аттилы, Кубрата, Аспаруха… — реальных исторических личностей, которые стояли у истоков нашего народа. Это будет интересно», — высказал пожелания Анатолий Геннадьевич.

«Действительно, на этом форуме мы поставили перед собой задачу не успокаивать себя, говоря, что у нас все хорошо. На сессиях были и такие моменты, когда нас критиковали соседние регионы. Но эти эмоции нам были необходимы, чтобы нащупать «твердую поверхность», на которую по итогам прошедшей недели мы все встали», — поделилась мыслями и депутат Госдумы и главный вдохновитель форума Алла Салаева.

Она поблагодарила экспертов, которые честно сказали, где в нашем туризме сильная сторона, а где слабая. Сейчас в хорошем смысле идет «борьба» между регионами за своего туриста, и Чувашия стала одним из первых регионов, который серьезно занялся этим вопросом, заметила Алла Леонидовна. А благодаря форуму в виде резолюции республика получит четкий план действий.

«Мы должны отнестись к развитию туризма в Чувашии как к подготовке к приезду самых дорогих гостей к себе домой, — провела параллели депутат Госдумы. — Мы приводим дом в порядок, накрываем широкую скатерть, достаем красивую вазу и украшаем стол цветами, готовим самое вкусное, что у нас есть… Вот так же тщательно и с душой нужно готовиться и к приезду туристов в Чувашию».

От причалов до фонтанов

По каждому из направлений прошедших сессий были озвучены свои итоги. По словам Дмитрия Краснова, поступило порядка 40 конкретных предложений, которые будут еще дорабатываться, чтобы затем войти в Стратегию социально-экономического развития Чувашии до 2035 года. Все идеи отражены в единой резолюции, которую представил министр. Здесь есть и строительство нового корпуса санатория «Надежда», реконструкция объектов по добыче минеральных вод, субсидирование профориентационных экскурсий для школьников, причалы для лодок и пассажирских судов, создание Музея энергетики и многое другое.

Идеи продолжали рождаться и на пленарном заседании. Так, первый заместитель председателя Госдумы по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков, у которого к слову, чувашские корни, предложил Чувашии как лидеру по производству хмеля создать самый большой фонтан пива. Замгендиректора АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства города Москвы» Мария Киселева, тоже наша землячка, сообщила о готовности помочь республике в создании «туристической карты гостя».

Член экспертного совета Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, генеральный директор Ассоциации по внутреннему и въездному туризму «Мостурпул», руководитель проекта «Живые уроки» Татьяна Козловская предложила создать при Госдуме экспертный совет по одобрению региональных и межрегиональных школьных маршрутов, и Чувашия могла бы стать пилотным регионом, где на практике можно было бы отработать взаимодействие между туризмом и системой образования.

Но еще больше членам президиума понравилось предложение координатора проекта ОНФ по развитию внутреннего туризма «Путешествуем по России», ведущего программы «Вести» на канале «Россия-1» Дениса Полунчукова ввести знак качества «Проверено (или одобрено) детьми». Скажем, посетил ребенок в рамках проекта «Большое путешествие» какой-то объект в Чувашии, это нужно отметить, чтобы потом сюда приезжали и другие семьи с детьми.

Подводя итоги заседания, Глава Чувашии сказал, что благодаря форуму удалось не только оценить свои возможности, выявить недостатки. «Самое главное, — подчеркнул он, — что мы всколыхнули сами себя с точки зрения идей, мыслей, подходов, того, что нам надо сделать в ближайшее время, чтобы реализовать задачи развития туризма».

МНЕНИЯ

Алла Салаева, депутат Госдумы:

«Наша задача, как Комитета, – помочь, понять и поддержать. Вопросы в большинстве у всех системные, но конкуренция между регионами ускоряет эту работу, дает дополнительный стимул. Важно, что именно в Чувашии прошел первый туристический форум, как уникальная практика для трансляции ее в регионах. И это событие тоже оставило много эмоций, впечатлений. Нам без особых сложностей удалось так рассказать о Чувашии федеральным экспертам, что они заинтересовались, нас поддержали, приехали, и сейчас мы более уверенно смотрим вперед, понимая, что у туристической Чувашии большое будущее».

Денис Полунчуков, координатор проекта ОНФ по развитию внутреннего туризма «Путешествуем по России», ведущий программы «Вести» на канале «Россия-1»:

«Турист едет за эмоциями и впечатлениями, хочет увидеть то, чего нет в его городе. Но конкуренция за российского туриста сегодня огромна, нужно иметь свою изюминку. Перед тем, как поехать в Чувашию, посмотрел платформы, предлагающие экскурсии. Увы, с первого взгляда ничего не зацепило. Поэтому необходимо больше работать с экскурсоводами и гидами. Огромный потенциал есть в Чувашии у аграрного и сельского туризма, Музей трактора — просто шикарный. Уверен, дети, которые растут в мегаполисах, непременно захотят приехать в село, пожить в доме, посмотреть, как выпекается хлеб, посетить молочную ферму и прочее. Но нужно донести и сельским жителям, что на туризме можно неплохо зарабатывать».

Алла Самойлова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения:

«О туризме, а особенно медицинском, нужно говорить шире. Ведь это не только реабилитация. Это когда в республику едут рожать, лечить суставы, менять глазной хрусталик, люди приезжают за получением квалифицированной высокотехнологичной медицинской помощи. Но надо уметь завлекать пациентов, красиво преподносить наших врачей, наши клиники, наши услуги, здравницы. Потенциал — колоссальный. Чувашии есть чем гордиться. Ну и не стоит забывать, что вместе с пациентом приезжает сопровождающее лицо, которое идет в гостиницы, музеи, магазины, рестораны и получает весь спектр туристических услуг».

Фоторепортаж Максима Васильева: