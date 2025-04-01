Определились победители отбора в «Школу фермера»

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Определились победители отбора шестого потока образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера» — ими стали 30 жителей Чувашии, включая ветеранов СВО, для которых были предусмотрены льготные условия поступления. В этом году конкурс составил три человека на одно место — всего принято 86 заявок. Будущим ученикам предстояло пройти очные собеседования и презентовать агропроект.

По данным Минсельхоза республики, акцент во время обучения будет сделан на овощеводстве и птицеводстве. Эти направления специалисты считают актуальными для региона. «Школа фермера» откроется на следующей неделе. В течение двух месяцев участники пройдут интенсивный курс обучения на базе Чувашского государственного аграрного университета и ведущих фермерских хозяйств региона. По окончании выпускники защитят свой бизнес-проект и получат дипломы установленного образца.

Опубликовано: 18 апреля 2025 г.


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