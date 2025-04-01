ФОЦ «Росинка» приглашает на работу вожатых

В физкультурно-оздоровительном центре «Росинка» начался прием заявок для работы вожатыми в трех летних сменах текущего года, а также в рамках проекта «Губернаторский лагерь», стартующего с октября при поддержке Главы Чувашии Олега Николаева.

Среди потенциальных кандидатов рассматриваются совершеннолетние граждане России — студенты и выпускники педагогических вузов и колледжей, а также опытные специалисты со свидетельством о профессии «вожатый» государственного образца. Для формирования заявки соискателям необходимо заполнить электронную анкету до 11 мая — ссылка опубликована на сайте Минспорта Чувашии. Далее нужно пройти очное собеседование. Кандидаты без соответствующего образования имеют возможность приобрести необходимые компетенции на базе ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. А уже после отбора будет сформирована группа вожатых, сообщили в региональном Минспорта.