В Аликово с АЗС пропало не менее 15 тысяч литров бензина

Признаки утечки топлива из резервуаров автозаправочной станции в селе Аликово обнаружены при проверке факта хищения бензина на АЗС. Директор заправки сам обратился в полицию, надеясь выяснить, куда делись более 15,5 тысяч литров бензина марки АИ-92.

В ходе расследования дела о таинственной пропаже появилась версия о возможной утечке нефтепродукта. Прокуратура Аликовского округа вместе с сотрудниками МЧС, Росприроднадзора и Роспотребнадзора начала проверку по данному факту. Специалисты взяли пробы почвы и воды, в том числе с прилегающей водонапорной башни и в находящихся рядом жилых домах.

В случае причинения существенного вреда экологии будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.