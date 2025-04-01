16 апреля в Чувашии прошел Единый информационный день

Историческая память и экономический прогресс

Представители государственных органов власти рассказали жителям о подготовке к празднованию 80-летия Победы и экономических успехах региона за последние годы.

Торжества, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, уже стартовали. В республике насчитывается 1671 мемориал, одной из главных задач является предотвращение актов вандализма на памятниках и местах захоронений воинов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции, расположенных по всей территории региона. Глава Чувашии Олег Николаев подчеркивал, что этим местам нужно уделять особое внимание, и поручил проводить еженедельный мониторинг благоустройства и ремонта.

С 9 апреля в республике проходит месячник патриотического воспитания. Ежедневно организуются встречи с ветеранами, уроки мужества в музеях и библиотеках, театральные постановки на военную тематику.

В мае запланированы всероссийские акции «Бессмертный полк», «Стена памяти», «Лучи Победы», флешмоб «От войны к миру» и другие. 9 Мая в Чебоксарах пройдут Парад Победы, салют и новая акция — ретроспектива «Победный май», воссоздающая атмосферу 1945 года. Всего в республике состоится более 1200 мероприятий, в которых ожидается участие свыше 500 тысяч человек.

На встречах в рамках Единого информдня обсудили также развитие экономики республики за последние пять лет. Благодаря поддержке федерального центра и слаженной работе власти, бизнеса и общества регион добился значительных результатов. Рост ВРП — в 1,8 раза (2020–2024 гг.). По показателю на душу населения Чувашия поднялась с 7-го на 2-е место в ПФО и с 45-го на 12-е в России. Бюджет увеличился в 1,8 раза (до 121 млрд рублей), налоговые поступления превысили расходы.

В промышленности создано 7 кластеров (102 предприятия), производительность труда выросла на 30%. По темпам роста промпроизводства регион поднялся с 57-го на 6-е место в стране. Объем производимой продукции в сельском хозяйстве вырос в 1,5 раза. Чувашия полностью обеспечивает себя основными продуктами, а по некоторым (картофель, молоко) — с запасом.

В рамках поддержки бизнеса за 5 лет выделено 5,6 млрд рублей, число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло в 2,5 раза (до 122 тыс.). В регион переехали 687 ИП и 107 компаний из других субъектов РФ. Средняя зарплата и доходы населения выросли в 1,9 раза, уровень бедности снизился на 5,6%. А по темпу роста среднемесячной заработной платы по итогам 2024 года республика среди регионов ПФО заняла 8-е место, среди регионов России — 22-е место.