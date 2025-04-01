Как проверить, внесены ли границы земельного участка в ЕГРН?

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Электронный сервис в помощь

Получить информацию о наличии или отсутствии в ЕГРН сведений о границах земельного участка можно воспользовавшись электронным сервисом Росреестра «Публичная кадастровая карта», который размещен на платформе Национальной системы пространственных данных, рассказали в Управлении Росреестра по Чувашской Республике.
Найти на карте необходимый участок можно по его кадастровому номеру либо по адресу. Если в описании объекта будет отметка «Без координат границ» или площадь указана «Декларированная», значит границы не установлены.
Если вам нужен официальный документ, то закажите выписку об объекте недвижимости из ЕГРН. Сделать это можно в любом офисе МФЦ, в «Личном кабинете правообладателя» на официальном сайте Росреестра и через госуслуги. В выписке у отмежеванного участка будет схематичное изображение и в площади участка будут точные границы (432 м2 или 400+\-7 м2.). Если ваш участок без установленных границ, то для проведения межевания нужно обратиться к кадастровому инженеру. Он проведет кадастровые работы и предоставит межевой план на диске. Этот диск необходимо передать специалистам МФЦ, чтобы Росреестр внес координаты в ЕГРН. Не откладывайте вопрос в долгий ящик, так как требования к технической документации могут измениться.

Опубликовано: 18 апреля 2025 г.


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