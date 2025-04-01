Всечувашский Акатуй снова пройдёт на ВДНХ

Главный национальный праздник, посвященный завершению весенних полевых работ, в 2025 году состоится 6 июля в Москве.

Об этом стало известно по итогам встречи полпредства Чувашии при Президенте России с руководством выставочного комплекса.

Олег Николаев уже сообщал, что республика ведет переговоры с ВДНХ о возможности отметить Акатуй на их площадках. Ведь именно здесь в прошлом году удалось собрать более 165 тыс. человек, приехавших в столицу из разных уголков страны. И вот договоренности достигнуты — этим летом, как и прошлым, вся Выставка достижений народного хозяйства будет петь на чувашском.

Глава Чувашии назвал это наглядным результатом общей работы по сохранению и развитию родного чувашского языка. «Повсюду звучал чувашский язык, был приятно удивлен и горд, увидев, как несколько тысяч человек поет на чувашском языке и делает это искренне, с удовольствием и любовью. Эмоции на самом деле зашкаливают, это значимый вклад в реализацию задач Президента России по укреплению страны», — написал Олег Николаев в своем телеграм-канале.

Как сообщил «Советской Чувашии» вице-премьер — полномочный представитель Чувашии при Президенте РФ Алексей Ладыков, в рамках праздника наряду с яркими концертными выступлениями на ВДНХ пройдут и спортивные соревнования «Керешу». Саму выставку оформят в национальном стиле, а по всей ее территории будут организованы площадки для торговли чувашскими товарами, сувенирной продукцией.

Фото Валерия Панфилова из архива редакции