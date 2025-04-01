В республике проснулись клещи

За первую неделю апреля в Чувашской Республике зарегистрировано 13 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей, в том числе четыре случая среди детей. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовано 12 клещей, снятых с людей. Антигены возбудителей инфекционных заболеваний не обнаружены, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидсезона в медицинские организации республики обратилось 27 человек по поводу присасывания клещей, в том числе девять детей. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было всего три обращения.