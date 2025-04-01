В Чебоксарах завершился отопительный сезон

К понедельнику установились благоприятные погодные условия — температура наружного воздуха выше +8 держалась в течение пяти дней. Теплоснабжающим организациям поручено прекратить подачу тепла в многоквартирные дома с сохранением горячего водоснабжения.

Но при этом начинается работа по подготовке тепловых сетей и теплосилового оборудования, а также внутридомовых отопительных систем к следующему отопительному сезону. А это значит, что временно будут ограничивать подачу горячей воды, и первые отключения начнутся уже с 12 мая.

Сегодня подача тепла в квартиры завершилась и в Новочебоксарске.