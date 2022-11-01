Субботнюю сессию форума «Чувашия туристическая» посвятили культурной составляющей туризма

«Города запоминаются эмоциями»

В Чебоксарах продолжает свою работу форум «Чувашия туристическая», стартовавший 25 ноября. Напомним, на первой стратегической сессии обсуждалось, как привлечь в регион больше туристов, которые хотят не только отдохнуть в нашей республике, но и поправить свое здоровье. Субботняя же встреча была посвящена культурной составляющей туристического потенциала региона.

Не случайно мероприятие проходило в День чувашской вышивки: по сути, оно предваряло праздничное событие, нацеленное в том числе и на привлечение туристов, и на развитие туристического бренда республики.

Участников сессии «Многоликая Чувашия — дорогами тысячелетия» приветствовали вице-премьер Правительства Чувашии — министр экономического развития республики Дмитрий Краснов и член Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева. Модератором была руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова.

«Что будут делать люди, приехавшие в Чувашию на лечение после того, как оно завершится? Или навестившие регион по какому-то другому поводу? — задала вопрос Алла Салаева. — Скажем, у гостей появилась возможность остаться тут на выходные, но чем их привлечь, а главное, как подарить им незабываемые эмоции? Ведь как говорил один из классиков, города запоминаются не архитектурой, а эмоциями, который человек переживает в этом городе».

Алла Салаева, депутат Госдумы: «Возможно, сегодня не стоит гнаться за количеством мероприятий, делать что-то «впервые», это не должно быть самоцелью, а нужно хорошо отработать те важнейшие мероприятия, что уже у нас есть — Фестиваль пива, День чувашской вышивки и так далее. Необходима событийная карта на следующий год, чтобы мы успели снять хороший фильм и рассказать о ней стране».

Чтобы в Чувашию поехали, нужно найти и показать стране нашу уникальность, которая кроется в наших корнях, советовала депутат Госдумы. А эмоции и чувства, по ее словам, можно передать через чувашские песни, язык, вышивку, культурные традиции. Цель форума — не просто продемонстрировать, какие мы хорошие, а вскрыть проблематику, посмотреть современным взглядом на то, что происходит, подчеркнула Алла Леонидовна. Ведь перед нашими музеями стоит сложная задача: важно стать не просто местом, куда захотят приехать, потом обязательно последует вопрос — зачем сюда возвращаться?

«Во время форума мы хотим услышать все отрасли, увидеть разные возможности и собрать все в единый, качественный и доступный документ, который станет основой для дальнейшего развития», — добавил Дмитрий Краснов. Министр отметил, что по итогам третьего квартала этого года в регион приехало порядка 280 тыс. туристов, но доля тех, кто оставил свои средства в культурно-познавательной сфере, — всего 8%. А значит, нужно работать над тем, чтобы увеличивать этот процент, создавать интересные, востребованные людьми «точки» посещения. Яркий пример — Музей трактора, который в этом году вышел на полную самоокупаемость.

В онлайн-формате участников форума приветствовала вице-президент Российского союза туриндустрии, член Экспертного совета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Ольга Санаева, которая рассказала о проекте «Многоликая Россия», частью туристического маршрута которого стала и Чувашия. Но сочинить маршрут — это одна история, а сделать так, чтобы он был востребован, — очень кропотливый труд. В этой связи форум станет неким подспорьем для того, чтобы получить действительно нужный, востребованный на рынке туристический продукт.

О том, что интересного есть в Чувашии, рассказала руководитель Минкультуры республики Светлана Каликова. Она презентовала концепцию туристического маршрута «Дорогами тысячелетий», который объединяет множество интересных локаций. Красной нитью через них проходит этническое наследие чувашского народа. Так, «малая дорога тысячелетий» знакомит с Чебоксарами, Чувашским национальным музеем, Музеем чувашской вышивки и другими знаковыми объектами столицы республики, а также этнопарком «Сувар» в Заволжье. «Большая дорога» предполагает знакомство с малыми городами и районами республики (Мариинским Посадом, Алатырем, Цивильском, Ибресинским районом и другими). Однако если Чебоксары в целом готовы к встрече туристов, остальным населенным пунктам все еще не достает качественной инфраструктуры — это и транспортная доступность, и предприятия общепита, отметила министр. Наконец, третий маршрут — патриотической направленности и включает посещение мест, связанных с военной историей.

Как обратила внимание Светлана Каликова, маршрут предоставляет широкие возможности для интеграции в него участников всероссийского проекта «Многоликая Россия». «Мы готовы удовлетворить требования самых разных туристов», — заверила руководитель Минкультуры.

Дельные советы о том, как сегодня эффективно взаимодействовать с туроператорами, дала заместитель директора Российского этнографического музея Ирина Донина. Лайфхаки, как привлечь туристов в музей, подсказал и начальник службы по связям с общественностью и цифровому маркетингу Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея» Алексей Савищев. Например, он подчеркнул, насколько важно сегодня музеям присутствовать в интернет-пространстве.

Об опыте создания своих туристических маршрутов рассказали гости из Марий Эл и Татарстана. А директор туроператора «Башгид» Екатерина Кириллова из города Стерлитамак Башкортостана поделилась наработками по взаимодействию с молодежной аудиторией и своим собственным исследованием — почему она как турист не оставила 20 тыс. рублей в Чебоксарах?