Велогонщики радуют медалями, а «ЧГУ-Атланта» готовится к «Финалу четырех»

ВЕЛОСПОРТ. Представители Чувашии показали хороший уровень подготовки на Кубке России и Всероссийских соревнованиях по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри». По результатам Кубка у женщин победила Алина Карлова, а среди мужчин Евгений Евграфов пересек финишную черту третьим. В рамках всероссийских стартов в возрастной категории юношей 13-14 лет Иван Семенов занял первое место, а Ильяс Круглов взял «серебро». Среди юношей 15-16 лет Денис Романов завершил дистанцию вторым. В аналогичной группе у девушек Полина Иванова завоевала серебряную медаль, а Евгения Адушева замкнула пьедестал почета. В заезде юниорок 17-18 лет самой быстрой оказалась Элина Семенова.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. Воспитанники республиканской школы борьбы завоевали шесть наград Всероссийских соревнований на призы первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Коми Юрия Широкова среди юношей и девушек до 16 лет. В весе 38 кг Демид Иванов занял второе место, а Арсений Арсентьев замкнул пьедестал почета. В группе спортсменов 41 кг Илья Васильев взял серебряную медаль. Еще одно «серебро» на счету Егора Леонтьева в весовой категории 44 кг. Аналогичного успеха добился Николай Павлов среди борцов 68 кг. Константин Дмитриев стал третьим в весе 52 кг, сообщили в региональном Минспорте.

БАСКЕТБОЛ. В женской высшей лиге «ЧГУ-Атланта» в третьем матче четвертьфинала плей-офф одолела «Металлург» 86:80. Подопечные Никиты Иванова победили в серии 2:1 и вышли в «Финал четырех», где 26 апреля сыграют против «Славянки-ЧКПЗ» из Челябинской области. В аналогичном турнире у мужчин продолжают борьбу за медали «Чебоксарские ястребы» — в первой встрече полуфинала чебоксарцы уступили уфимскому «Динамо» 66:78. Второй поединок завершится после выхода номера «СЧ» в печать.

ГТО. На базе спортшколы «Спартак» завершился фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов. По его итогам первое место заняла команда «АБС Электро», на второй строчке расположились участники администрации Вурнарского муниципального округа, а замкнул пьедестал почета Шумерлинский завод специализированных автомобилей, рассказали в Минспорте Чувашии.

ХОККЕЙ. Новочебоксарский «Сокол» провел две встречи четвертьфинала плей-офф первенства Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ). В родных стенах подопечные Егора Карпа обменялись победами с «Тамбовом» — в первом матче новочебоксарцы уступили 3:5, а во втором поединке победили 4:2. Третья игра закончится после выхода номера в печать, а четвертая встреча состоится сегодня.