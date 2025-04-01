На кадровой ярмарке найдется вакансия для каждого

В цене — рабочие руки

В пятницу, 18 апреля, в Чувашии пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Это масштабное кадровое мероприятие уже третий год помогает работодателям и соискателям найти друг друга. В этот раз здесь будет представлено свыше 5 тыс. вакансий от более чем 140 предприятий и организаций республики. Об особенностях площадки на пресс-конференции рассказал директор Чувашского республиканского кадрового центра «Работа России» Виктор Ковалев.

Как отметил спикер, ярмарка проводится по поручению Президента Владимира Путина, курирует проект Минтруда России. В этом году особое внимание будет уделено трудоустройству участников СВО, а центральным событием станет «Фестиваль профессий» — выставка самых востребованных рабочих специальностей на рынке труда республики. В Чувашии мероприятие пройдет одновременно в семи муниципалитетах. Главная площадка будет работать с 10 утра до семи вечера во Дворце культуры тракторостроителей в Чебоксарах. В Новочебоксарске предприятия встретятся с соискателями в Центре опережающей профессиональной подготовки в химико-механическом техникуме. А в Канаше, Алатыре, Шумерле, Ядрине и Кугесях ярмарки пройдут в центрах «Работа России». Вход — свободный.

Свои вакансии предложат работодатели из самых разных сфер экономики — от небольших компаний до производственных гигантов региона. Среди участников — крупнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, организации сферы строительства, транспорта, образования, торговли и многие другие. Помимо знакомства с предложениями работы для посетителей запланированы полезные активности: мастер-классы и тренинги, тесты по профориентации, дискуссии и встречи. Они рассчитаны на людей разного возраста, так что будут интересны как школьникам и их родителям, только раздумывающим о выборе профессионального пути, так и тем, кто хочет попробовать свои силы в чем-то новом.

Насыщенная программа ожидается в ДК тракторостроителей. На первом и втором этажах свои стенды развернут около 50 крупных предприятий республики. Прямо на ярмарке можно будет пройти собеседование, пообщаться с кадровиками или оставить резюме. Организаторы, к слову, советуют запастись сразу несколькими экземплярами анкеты, чтобы оставить ее в приглянувшейся компании.

Заработают здесь и другие локации. Так, на площадке образовательных учреждений «Профессия будущего» можно будет узнать об обучении по востребованным специальностям. Локация «Мой стартап» предназначена для желающих открыть и развивать свое дело. Отдельные площадки посвящены тем, кто хочет работать в АПК, а также для бойцов специальной военной операции (для них подготовлено свыше 800 вакансий) и людей с инвалидностью. Для ветеранов СВО, к слову, на ярмарке пройдет круглый стол «Шаг в мирную жизнь. Трудоустройство» с участием Главы Чувашии Олега Николаева и министра труда и социальной защиты Алены Елизаровой. Предусмотрены и сугубо прикладные вещи: на стенде учебно-методического центра «Аспект», например, можно попрактиковаться в укладке волос и нейл-арте или попробовать себя в роли тракториста-комбайнера и экскаваторщика за штурвалом симулятора. А на локации «Наше будущее» — научиться вести деловые переговоры при трудоустройстве или оформлять резюме.

Уделят внимание на ярмарке и несовершеннолетним в возрасте 14-18 лет. В основном акцент сделают на ранней профориентации, а в конце мая для подростков и молодежи проведут отдельную ярмарку вакансий.

Как сообщил Виктор Ковалев, на ярмарке «Работа России» будут представлены высокооплачиваемые и востребованные сейчас вакансии. Так, операторам станков с программным управлением предлагают зарплату от 100 тыс. рублей, швеям с обучением на рабочем месте — до 120 тыс. рублей, электросварщикам — до 100 тыс. рублей, водителям троллейбусов с опытом от одного года — до 120 тыс. рублей, инженерам — до 100 тыс. рублей. Привлекательные вакансии есть и для людей без опыта работы. Так, намотчик катушек может рассчитывать на зарплату в 45-60 тыс. рублей, ткач — 50-90 тыс. рублей, укладчик-упаковщик кондитерских изделий — 50-60 тыс. рублей, продавец-кассир — до 70 тыс. рублей, водитель автобуса — 65-120 тыс. рублей, а повара в кафе и санатории — 45-60 тыс. рублей. «Вакансий много — около 10 тысяч, примерно половина из них будет представлена на ярмарке очно, остальные доступны в базе данных на портале «Работа России», — уточнил Виктор Ковалев.

В целом ситуацию на рынке труда в республике специалисты оценивают как спокойную. По словам Виктора Ковалева, безработных сейчас немного — чуть более двух тысяч человек на всю Чувашию, а вакансий достаточно. При этом предприятия работают стабильно. Нехватку рабочих рук эксперты связывают с демографической ямой 90-х годов, с последствиями которой сейчас приходится иметь дело работодателям. Рабочие профессии заместили юристы, экономисты, блогеры и теперь наблюдается дефицит станочников, водителей, швей. «По всей стране, во всех организациях люди нужны, поэтому сейчас идет борьба за своих сотрудников, а в ближайшее время усилится борьба за своих внутренних сотрудников, чтобы удержать их на рабочем месте», — описал ситуацию на рынке спикер.

«Приходите, будет много интерактива и активностей. По итогам прошлого года во Всероссийской ярмарке трудоустройства в Чувашии приняли участие около шести тысяч человек, из которых 1400 трудоустроились», — пригласили в Чувашском кадровом центре «Работа России».

Кстати

Вакансии для участников специальной военной операции регулярно публикуются на сайте Чувашского республиканского кадрового центра «Работа России» czn.cap.ru в разделе «Все для участников СВО». Здесь же можно найти информацию о мерах поддержки для участников СВО и членов их семей.

Между тем

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу закон, который позволит работодателям привлекать к труду несовершеннолетних с 14 лет в выходные и нерабочие праздничные дни. Как считают эксперты, это поможет подросткам зарабатывать легально, а работодатели смогут нанимать молодых сотрудников, например, курьерами в службу доставки, без лишних сложностей.