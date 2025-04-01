Прокурорские проверки прошли на строительных объектах

У заказчика не должно быть претензий

Капитальный ремонт Эльбарусовской школы Мариинско-Посадского округа должен завершиться не позднее 1 ноября этого года. С ходом работ ознакомился прокурор округа Ленар Карама.

Обновлением учебного заведения занимается подрядная организация «Премиум Строй 21». Во время посещения объекта прокурором изучена проектная документация и дан ряд рекомендаций. Объем уже выполненных работ приближается к 10%. Ленар Карама отметил, что ремонт должен вестись оперативно и добросовестно, чтобы впоследствии не возникло претензий ни у заказчика, ни у проверяющих.

Между тем прокуратура Калининского района Чебоксар потребовала от ООО «Специализированный застройщик «ССК» ускорить строительство жилого дома в микрорайоне «Солнечный». Возведение здания началось весной 2024 года. Как показала проверка, готовность объекта сегодня составляет лишь 10%: здесь вырыт котлован, забиты сваи. Застройщику объявлено предостережение об ответственности за нарушение прав участников долевого строительства.

Еще одна прокурорская проверка прошла в селе Батырево, где по улице Дружбы ведется реконструкция канализационных очистных сооружений. Специалисты подрядной организации АО «ПМК-8» завершили демонтаж старых строений, выполнили устройство фундаментов, возвели каркас объекта. Нарушение графика не допущено. Срок выполнения работ — до ноября 2025 года.