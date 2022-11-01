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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МАКСИМ ТОПИЛИН,
председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике:

«Провели совместно с председателем Комитета по туризму Сангаджи Тарбаевым встречу с представителями регионов, руководством Министерства экономразвития, Минтранса, Государственной транспортной лизинговой компанией по вопросам развития проекта «Великий Волжский путь». Все регионы, через который пройдет этот речной туристический маршрут (Татарстан, Чувашия, Нижегородская область, Самарская область) горячо поддерживают реализацию проекта. Договорились, что в течение месяца будет подготовлена дорожная карта. Конечно, координацию проекта должны уже взять на себя федеральные ведомства».

Опубликовано: 23 ноября 2022 г.


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