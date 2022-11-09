В Ульяновске отметили 150-летие первого чувашского букваря

Праздник в рамках Года культурного наследия народов России прошел в музее «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева» (входит в состав музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»).

Здесь собрались общественные и культурные деятели, представители администрации губернатора Ульяновской области, областного учреждения культуры «Дворец книги — Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина», национальные творческие коллективы.

Первый чувашский Букварь был опубликован просветителем Иваном Яковлевым в 1872 году на основе нового чувашского алфавита, созданного им годом ранее. Свет он увидел под названием «Чăваш ачисене çырăва вĕрентмелли кĕнеке — Букварь, религиозно-нравственного наставления, молитвы и избранныя места из священнаго писания, изложенныя на наречии низовых чуваш, или чуваш анатри». Его объем составлял 56 страниц, алфавит содержал 47 букв (сегодня в чувашском алфавите — 37 букв). Издание предназначалось не только для обучения основам грамотности, но и для привития самых необходимых в крестьянской жизни норм поведения и отражал многие стороны духовной жизни чувашей: их быт, нравы, образцы устной словесности, религию и т. д.

Как было отмечено на праздновании юбилея Букваря сотрудниками музея, «Яковлеву было важно не просто создать новый язык, а создать такой язык, который бы сохранял в себе все наследие чувашского народа». К примеру, он сохранил интересный фольклорный материал, записанный создателем чувашской азбуки в XIX веке. Всем известна пословица: «Пьяному море по колено…», а в букваре XIX века мы читаем продолжение: «…а лужа по уши». Или «На чужой каравай рот не разевай», а в XIX веке нам советуют: «…а пораньше вставай да свой затевай».

При жизни Ивана Яковлева «Букварь для чуваш» выдержал 33 издания в различных вариантах (большинство из них хранятся в дореволюционном фонде Государственной книжной палаты Чувашии). На юбилее был представлен экземпляр, датированный 1885 годом, который хранился в краеведческом отделе Дворца книги. Что примечательно, на нем стояла печать Карамзинской общественной библиотеки и он никем не был прочитан — его страницы не разрезаны! Хотя с момента создания Букварь переиздавался множество раз и по нему выучились тысячи чувашских детей!

Страницы самого старого сохранившегося в Ульяновске издания торжественно разрезали на юбилее Букваря. С его текстом собравшихся ознакомила руководитель клуба чувашского языка и культуры «Чекеҫь», заслуженная артистка Чувашской Республики Зоя Михайловна Рейтер. Таким образом, сохранившийся экземпляр из Карамзинской библиотеки буквально «увидел свет» на празднике в свою честь.

СПРАВКА «СЧ»

Карамзинская общественная библиотека — первая публичная библиотека Симбирска. Была открыта 18 апреля 1848 года как памятник великому русскому историографу Николаю Михайловичу Карамзину на его родине. В 1915 году переехала в Гончаровский дом, а в 1918 году соединилась с народной библиотекой имени Ивана Александровича Гончарова.

В настоящее время библиотека работает как музей.