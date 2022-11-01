Представители детского центра «Орленок» и сотрудники «Росдетцентра» провели в Чебоксарах педагогический интенсив

Как научить орлят летать?

Два дня провели в Чебоксарах представители Всероссийского детского центра «Орленок» и сотрудники «Росдетцентра». На базе школы № 65 они организовали педагогический интенсив по программе развития социальной активности «Орлята России» федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».

Составители программы задумались над тем, как у самых юных школьников формируются социально значимые качества и ключевые базовые ценности. Именно поэтому в ее реализации уделяется особое внимание воспитанию любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе.

Сейчас в программе три модуля — учебно-методический комплекс для реализации внеурочной деятельности, программы смен пришкольных, региональных и федеральных летних лагерей, а также курсы повышения квалификации для учителей начальных классов. Это одна из немногих программ, которая предоставляет такую возможность для педагогов. Также в программе участвуют старшеклассники-наставники. Это ребята, которые готовы помогать учителям в работе с детьми.

«Мы стараемся сделать так, чтобы ребенку было интересно и, самое главное, комфортно в роли активного человека», — отмечает начальник отдела обеспечения реализации программы «Орлята России» Ольга Шевердина. Поэтому практический модуль интенсива включал в себя мастер-класс по развитию лидерской позиции в младшем школьном возрасте. Затем, разбившись по группам, педагоги в интерактивной форме изучили особенности игровой организации коллективной творческой деятельности учеников младших классов.

Прошедшие «погружение» чебоксарские педагоги будут готовить школьников к внеурочной деятельности и успешному прохождению программы. А самые активные участники проекта получат возможность попасть на Всероссийскую смену «Содружество Орлят России» во Всероссийский детский центр «Орленок».

СПРАВКА «СЧ»

Участником программы «Орлята России» может стать начальный класс любой общеобразовательной организации России.

В ней содержатся занятия по направлениям воспитательной работы (трекам): вводный орлятский урок, «Орленок-эрудит», «Орленок-доброволец», «Орленок-мастер», «Орленок-спортсмен», «Орленок-хранитель исторической памяти», «Орленок-эколог», «Орленок-лидер».

Кристина Христофорова