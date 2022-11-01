Единственный в Чувашии производитель закаленного стекла получил льготный займ

Фонд развития промышленности Чувашии вновь внес свой вклад в модернизацию отрасли. Одобрен льготный займ в несколько миллионов рублей компании «Ал Проф».

Это единственный в республике производитель закаленного стекла для строительной отрасли. Примечательно, что предприятие появилось на свет в сложный период пандемии на основе небольшого производства пластиковых окон. Как утверждают здесь, займ позволит многократно ускорить один из производственных процессов — подготовку сырого стекла к закалке. Контракт на поставку оборудования уже заключен, первые плоды инвестиционный проект должен дать уже в этом году.

Печь, действующая на предприятии, пока единственная в Чувашии. Если еще несколько лет назад стекольщики возили свои заготовки на закалку в Нижний Новгород или Казань, то сегодня соседи едут с заказами в Чувашию. Об этом сообщает пресс-служба Минпромэнерго республики.