Единственный в Чувашии производитель закаленного стекла получил льготный займ

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Фонд развития промышленности Чувашии вновь внес свой вклад в модернизацию отрасли. Одобрен льготный займ в несколько миллионов рублей компании «Ал Проф».
Это единственный в республике производитель закаленного стекла для строительной отрасли. Примечательно, что предприятие появилось на свет в сложный период пандемии на основе небольшого производства пластиковых окон. Как утверждают здесь, займ позволит многократно ускорить один из производственных процессов — подготовку сырого стекла к закалке. Контракт на поставку оборудования уже заключен, первые плоды инвестиционный проект должен дать уже в этом году.
Печь, действующая на предприятии, пока единственная в Чувашии. Если еще несколько лет назад стекольщики возили свои заготовки на закалку в Нижний Новгород или Казань, то сегодня соседи едут с заказами в Чувашию. Об этом сообщает пресс-служба Минпромэнерго республики.

Опубликовано: 16 ноября 2022 г.


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