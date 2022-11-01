Два предприятия ДНР войдут в электротехнический кластер Чувашии

Договоренность об этом достигнута в Донецке, на расширенной встрече правительства ДНР с делегацией нашей республики.

Из Чувашии на встречу приехали руководитель Администрации Главы республики Вячеслав Борисов, руководство Минпромэнерго Чувашии и представители предпринимательского сообщества. Главная цель визита, отмечают в правительстве Чувашии — дальнейшая реализация задач, поставленных Главами двух республик Олегом Николаевым и Денисом Пушилиным, в том числе — по восстановлению промышленных предприятий.

Новичками нашего кластера станут Донецкий и Торезский электротехнические заводы, над которыми Чувашия, напомним, взяла шефство. «Теперь мы идем в тесной связке, — подчеркнул первый зампред правительства ДНР Рустам Мингазов. — Чувашия не только помогает выстроить производственные цепочки, но и обеспечивает донецкие заводы первыми заказами на недавно освоенное оборудование». 35-летний Мингазов, кстати, — уроженец соседнего Татарстана, бывший сотрудник Минпромторга России. В августе он был назначен советником председателя правительства ДНР, а 11 ноября стал первым вице-премьером.

В ходе встречи, сообщают в Минпромэнерго республики, было также подписано соглашение о сотрудничестве между дверным кластером Чувашии и Минпромторгом ДНР. Сотрудничество это, собственно, уже идет — на Донбасс отправлены несколько партий продукции для восстановления поврежденных зданий, в том числе — входные и межкомнатные двери, пластиковые окна. А в дальнейшем представители Чувашии помогут в организации дверного и оконного производств на территории ДНР. Обозначили на встрече и другие темы сотрудничества — это работа по железнодорожному направлению, в частности, по восстановлению путей, взаимодействие в социальной и культурной сфере.

Между тем

Одновременно на Донбасс прибыла отправленная из Чувашии партия гуманитарно–технического груза.

В основном это электротехнические материалы, реле, контакторы, кабели и трансформаторы, необходимые для восстановления света в домах. Собрана эта техника предприятиями Чувашии. А вместе с ней в Донецк привезли и продукты питания: крупы и макароны чебоксарского производства.

«Мы взаимодействуем с правительством ДНР, ГУП ДНР «Региональная энергопоставляющая компания», которые обозначили необходимые позиции, — сообщил руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов. — Их мы сейчас и направляем».

Отметим, это уже вторая поставленная из Чувашии партия электротехники. В первой, которую из Чебоксар отправили в мае, была кабельно-проводниковая продукция для восстановления линий связи.