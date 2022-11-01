В республике продолжается капитальный ремонт школ

Крыша не покрыта, а зима близко…

Ученики чебоксарской начальной школы № 2 и новочебоксарской школы № 5 с углубленным изучением иностранных языков пока не могут сесть за парты родных учреждений — на объектах идет капитальный ремонт. С ходом «большой переделки» в школах ознакомился министр образования и молодежной политики республики Дмитрий Захаров.

Капитальный ремонт продолжается во многих школах республики. На одних объектах подрядчики стараются выполнить весь комплекс работ в срок и даже идут с опережением графика, а на других ситуация складывается не так успешно. При ремонте чебоксарской школы № 7, например, вскрылись дефекты в строительных конструкциях, пришлось даже проводить экспертизу. К счастью, здание школы признали годным для дальнейшего использования и там продолжится капитальный ремонт.

Кстати В рамках федеральной программы по модернизации образовательных учреждений за 2022-2023 годы будут полностью отремонтированы 31 школа в 15 муниципалитетах республики. На данный момент завершились работы на 12 образовательных объектах с однолетним циклом ремонта.

Чебоксарская начальная школа № 2 вошла в программу с двухлетним циклом работ. Пока в учреждении идет капитальный ремонт, ученики получают необходимые знания в лицее № 44 и гимназии № 46. Прибыв на место, участники поездки убедились, что работа кипит. Сотрудники подрядной организации трудились не покладая рук — укладывали плитку, занимались монтажом электропроводки и системы отопления, выполняли внутреннюю отделку. На данный момент готовность объекта составляет 40%. Ежедневно здесь трудятся порядка 60-70 рабочих.

ДЕНИС СПИРИН,

глава администрации Чебоксар: «Считаю, что рабочие процессы в начальной школе № 2 организованы грамотно. Капремонт школы проходит под контролем сотрудников прокуратуры города, управления образования, родительского комитета и директора. После ремонта школа станет более комфортной и безопасной для обучения. Поэтому на данном этапе важно вести работы по графику и под контролем надзорных органов».

На встрече речь зашла об оформлении школьного пространства — очень важно, чтобы интерьер школы наполнялся яркими красками с учетом мнения родителей и учеников. «Дети и родители активно выдвигали инициативы по благоустройству школы. Проекты двух учеников по оформлению шахматной зоны и шахматного дворика занимали призовые места в городских конкурсах. Все идеи были заложены в оформление новой школы, — рассказала директор школы Алевтина Димитриева. — Мы с родителями все аспекты проработали и откровенно говорили о любых вопросах, которые возникали на родительских собраниях. Они часто сами приходят и следят за ходом ремонта».

Если в начальной школе № 2 процесс капитального ремонта отлажен, то в новочебоксарской школе № 5 ситуация другая. Износ здания 1971 года постройки превысил 50% — деревянные полы с дырками, устаревшие коммуникации… С июня нынешнего года работы на объекте стартовали, но им постоянно мешали нехватка строителей и проблемы с закупкой материалов. Детального графика проведения капитального ремонта тоже составлено не было.

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ,

министр образования и молодежной политики Чувашии: «Некоторые объекты с двухгодичным циклом работ вызывают вопросы. Конкретно со школой № 5 — подрядчик не выполняет сроки, указанные в контрактной документации. Много вопросов по облицовке фасада. Мы дали срок подрядчику в течение нескольких дней определиться с дальнейшей стратегией работы. При этом мы учли опыт прошлого учебного года, когда при разработке проектно-сметной документации и проведении экспертизы вскрывались работы, которые не были учтены. Теперь сметная документация должна содержать максимальный вид работ, которые должны быть проведены на объекте, чтобы один раз подрядчик зашел и под ключ его сдал».

Старую крышу демонтировали еще в начале сентября, а новая кровля до сих пор не уложена, хотя уже скоро снег пойдет. В последнее время подрядная организация активизировалась на объекте, но отставание по многим видам работ составляет полтора-два месяца. Поэтому представитель службы единого заказчика поручил подрядчику в короткие сроки предоставить детализированный поэтапный план работ с прозрачными сроками завершения. А министр образования Дмитрий Захаров призвал активизировать работу на объекте. Если в течение нескольких дней результат не будет виден, то Минобразования Чувашии выступит с инициативой о расторжении контракта с подрядчиком.

«В Новочебоксарске капитально ремонтируется пять учебных заведений — школы № 4, 5, 9, 11 и гимназия № 6. На других объектах все работы идут в рамках графика, а школа № 5 вызывает большие опасения. К текущему моменту должна уже быть уложена кровля, закрыт тепловой контур», — рассказала начальник управления образования администрации Новочебоксарска Светлана Родионова.

«Сейчас подрядчик увеличивает темпы работ, — констатировала директор школы № 5 Валентина Цветкова. — Но из-за проблем с крышей уже выполненная отделка пришла в негодность. Положение дел нужно исправлять…»

Фоторепортаж Олега Мальцева: