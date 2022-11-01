В Эльбарусово строят часовню в память о погибших в сгоревшей школе

Не погаснут огоньки памяти

Каждый год 5 ноября вот уже много десятилетий в деревне Эльбарусово Мариинско-Посадского района сельчане и все неравнодушные люди поминают безвинные души погибших в страшном пожаре 1961 года на траурном митинге на месте сгоревшей школы. Каждого из 106 детей и четверых взрослых, чьи жизни в одночасье унесла чудовищная трагедия, называют поименно.

В память о них в Эльбарусово, там, где стояла деревянная школа, сейчас возводится часовня. Такое нельзя забывать — тот ноябрьский день всем стал уроком, о жертвах пожара должны всегда помнить люди.

…Долгое время о произошедшем напоминали лишь 110 тополей, которые эльбарусовцы высадили на пепелище на следующий год после пожара. Памятник «Стрижи. Прерванный полет» работы чувашского скульптора Владимира Нагорнова, средства на который собирали всем миром, установили на месте трагедии только в 1994 году, когда событие, о котором умалчивалось три десятилетия, получило широкую огласку. В прошлом году, к 60-летней годовщине пожара, скульптуру отреставрировали, а на братской могиле на местном кладбище открыли мемориал и скульптуру «Скорбящая мать» того же мастера.

В канун скорбной даты было решено благоустроить территорию и построить рядом с обелиском «Стрижи. Прерванный полет» часовню. В передаче «Прямой эфир» Андрея Малахова на канале «Россия», вышедшей на экраны 26 марта 2021 года и посвященной эльбарусовским событиям, благому делу даже вызвался помочь некий Евразийский инвестиционный союз по содействию социально-экономическому развитию регионов. Его представительница прилюдно пообещала, что к ноябрю, к 60-летию со дня трагедии, часовня будет готова. Однако ее слова на деле оказались пустыми обещаниями. Сколько ни пытались добиться ответа от организации активисты из Чувашии во главе с депутатом Госдумы России Анатолием Аксаковым, горячо радеющим за увековечивание памяти жертв эльбарусовской трагедии, никакой помощи от московских «инвесторов» они не увидели.

Как рассказала глава Эльбарусовского сельского поселения Рена Кольцова, за строительство часовни взялась местная строительная фирма. В ноябре прошлого года строители на свои средства успели заложить фундамент, а этой осенью, рассчитывая на москвичей, планировали сдать объект. Поняв, что помощи ждать бессмысленно, подрядчик смог продолжить работу только нынешней осенью — 9 октября был заложен первый кирпич будущей часовни в честь Николая Чудотворца, а на сегодняшний день стены здания возвели до первого ряда арок.

Строится часовня, как это заведено, на народные деньги — средства собирают по чувашскому принципу «ниме» жители со всей республики, открыт специальный сбор. Особый вклад, как сообщают в поселении, внесли Анатолий Аксаков, генеральный директор строительной компании «ТУС» Николай Угаслов, архитектор Сергей Лукиянов, подрядчик Александр Афанасьев.

Часовня возводится по образу старинного храма во имя Архангела Михаила в соседнем селе Тогаево. Кирпич особой прочности марки М300, к слову, для часовни приобрели в Санкт-Петербурге. Здание в форме восьмигранника, увенчанное куполом, будет высотой 9 метров. Завершить строительство подрядчик намерен следующим летом. Его сметная стоимость составляет около 4,5 млн рублей, еще почти 3,5 млн потребуется на благоустройство территории.

СПРАВКА «СЧ»

Как ранее писала наша газета, страшный пожар 5 ноября 1961 года в Эльбарусовской школе начался во время праздничного концерта, посвященного годовщине Октябрьской революции. Погибших похоронили на следующий день в братской могиле. В советское время событие тщательно скрывали, лишь недавно его назвали трагедией национального масштаба. Впервые памятный митинг на месте сгоревшей школы провели в 1991 году, тогда и было решено собрать деньги на строительство памятника, который появился в 1994 году.