Арбитражный суд Волго-Вятского округа признал законным решение Чувашского УФАС в отношении «МВК «Экоцентр»

ООО «МВК «Экоцентр» и ООО «Траст-Вега» заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к ограничению конкуренции на рынке оказания услуг по транспортированию ТКО и созданию преимущественных условий деятельности для ООО «Траст-Вега». К такому выводу пришел Арбитражный суд Волго-Вятского округа, а ранее Первый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Чувашской Республики, признав законность решения Чувашского УФАС России.

Как сообщает пресс-служба УФАС, в июле 2020 года комиссия управления, рассмотрев дело по обращениям ООО «ГринСити» и индивидуального предпринимателя, признала в действиях ООО «МВК «Экоцентр» и ООО «Траст-Вега» нарушение закона о защите конкуренции при организации и проведении аукциона по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Чебоксар, Новочебоксарского городского округа, Чебоксарского, Красноармейского, Цивильского, Ядринского, Мариинско-Посадского муниципальных районов.

По словам врио заместителя руководителя Чувашского УФАС России Анны Шевченко, соглашение было заключено его участниками в период подготовки к проведению открытого аукциона в электронной форме и реализовывалось до расторжения контракта сторонами в период рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. Включение в один лот не связанных между собой территорий привело к необоснованному укрупнению закупки, невозможности многих перевозчиков принять участие в аукционе и, соответственно, к ограничению конкуренции на рынке оказания услуг по транспортированию ТКО. Негативным последствием указанного ограничения явилось сокращение количества перевозчиков на рынке транспортирования твердых коммунальных отходов.