В Канаше планируется новое производство

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Выпуск полиэтиленовых труб планируется освоить на площадях здешнего промышленного технопарка «Новый ресурс». Заявка на размещение данного инвестиционного проекта уже находится на рассмотрении.
По сообщению пресс-службы Минпромэнерго Чувашии, трубное производство предусматривает установку высокотехнологичных линий общей производительностью не менее 20 тыс. продукции в год. Установка и запуск оборудования планируются до конца 2023 года, выход на проектную мощность — в 2024 году. Предприятие будет выпускать самые современные и технологичные трубы для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, отопления, трубы для кабельных систем.
По словам министра промышленности и энергетики Александра Кондратьева, общий объем инвестиций на создание производства составляет 300 млн рублей. Реализация проекта позволит создать в Канаше 30 новых рабочих мест.

Опубликовано: 2 ноября 2022 г.


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