Начало сезона не за «ястребами»

Команда «Чебоксарские ястребы» сыграла в родных стенах два матча против коллектива «Южный слон» (Ставрополь). Домашние встречи столичный клуб провел на паркете спорткомплекса ЧГУ. Болельщики ждали от команды долгожданных побед в чемпионате, но…

После хорошего выступления на групповом этапе Кубка России, в котором подопечные Диана Шалева хоть и не смогли попасть в плей-офф турнира, но проиграли лишь один матч, любители игры в оранжевый мяч с хорошим предчувствием ждали старта коллектива в круговом турнире высшей лиги. Тем паче, «ястребы» начинали долгий путь в родных стенах матчами не с самыми статусными соперниками — «Динамо-МГТУ» (Майкоп) и «Южный слон» (Ставрополь).

Уже первые игры против гостей из Майкопа, проигранные чебоксарцами (66:85 и 48:55) заставили насторожиться поклонников клуба и оставили много вопросов в плане готовности коллектива. Но унывать некогда — ведь до матчей с «Южным слоном» было пару дней. Только серьезный разбор соперника мог помочь чебоксарским баскетболистам одолеть гостей из Ставрополя.

В спорткомплексе ЧГУ при серьезной поддержке болельщиков, которые порой защищались вместе с игроками, хором крича: «Защита, защита!», наши игроки удачно стартовали в первом матче — дальние попадания «ястребов» из трудных позиций вкупе с эффективной защитой приносили результат. А красивый бросок сверху от Павла Метелева придал дополнительный заряд эмоций партнерам на площадке и зрителям в зале.

В первой половине матча подопечным Диана Шалева удавалось сдерживать атакующий натиск гостей из Ставрополя, но после перерыва «ястребы» делали много потерь, совершали необдуманные броски, проигрывали подбор, а у гостей из Ставрополя, наоборот, заработала дальняя артиллерия, которая не утихала до самого конца. Совокупность факторов привела к победе команды «Южный слон» со счетом 94:74.

На следующий день на паркете спорткомплекса ЧГУ картина повторилась — стартовый рывок в спринтерском стиле от чебоксарцев 14:2 и постепенное возвращение гостей в игру. Правда, на этот раз борьба вышла куда серьезней. И у «ястребов» в концовке встречи были возможности даже вырвать столь желанную победу.

…Зрители в зале внимательно следили за решающим владением наших баскетболистов. Ведь они могли перевести игру в дополнительное время, но разыгрывающий чебоксарцев Ярослав Пислегин за несколько секунд до финального свистка отдал неудачную передачу, которая перечеркнула надежды болельщиков на положительный исход в матче. В итоге «Южный слон» выиграл встречу со счетом 62:58…

«Тяжелая игра получилась — «ястребы» оказали серьезное сопротивление, — подчеркнул после матчей игрок «Южного слона» Александр Намеднин. — Нам удалось выиграть за счет хорошей подготовки перед выездом и грамотного тренерского разбора действий игроков соперника».

МЕЖДУ ТЕМ

Провели матчи и другие профессиональные команды республики. В женской высшей лиге по баскетболу первые встречи сыграла команда «ЧГУ-Атланта». После четырех матчей у подопечных Никиты Иванова в активе две победы и два поражения. В свою очередь, футболисты «Химика-Августа» в рамках чемпионата ФНЛ-2 в родных стенах сыграли 2:2 с «Ностой» (Новотроицк). Успешно стартовал волейбольный коллектив «Чувашия-ЧГАУ» в первой лиге чемпионата России, одержав две победы над клубами «ЦРВ Нова» (Новокуйбышевск) и «Динамо» (Киров).