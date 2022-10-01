Ошибку в данных ЕГРН можно исправить, не вставая с дивана

В любой документ может вкрасться ошибка. Ладно, если это какая-нибудь малозначительная бумага. А если речь идет о документах, удостоверяющих право на недвижимость? Любая неточность там может помешать важной сделке, стать причиной серьезных неприятностей и даже судебных разбирательств. К счастью, теперь появилась возможность прямо на портале Госуслуг отправить в Росреестр заявление с просьбой исправить техническую ошибку, замеченную в данных ЕГРН.

О каких ошибках идет речь? Это может быть опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка, допущенная органом регистрации прав при внесении сведений в ЕГРН. Например, в техническом плане здания указана одна площадь, а в реестре — другая. В таком случае заявители могут обратиться за услугой «Исправление технической ошибки».

Как объяснили в Управлении Росреестра по Чувашской Республике, сделать это несложно. Алгоритм действий понятен интуитивно — надо авторизоваться на портале Госуслуг и выбрать услугу «Исправление ошибок в ЕГРН», затем указать, в каких сведениях вы хотите исправить техническую ошибку (о праве, в описании объекта и др.). Обязательно проверить ваши личные данные (паспорт, телефон, адрес, телефон) и подтвердить ИНН. Выбрать объект недвижимости или указать его кадастровый номер, если данные не появились автоматически. Указать, какие именно сведения нужно исправить. И, наконец, подписать заявление с помощью мобильного приложения «Госключ».

После подписания в Госключе заявление автоматически направится в Росреестр, где будет рассмотрено в течение трех дней. Если в ходе проверки ошибка получит подтверждение, то ведомство внесет изменения в ЕГРН.

СПРАВКА «СЧ»

Для получения сертификата УКЭП в Госключе вам потребуется: