«Личный кабинет» Росреестра покажет, чем вы владеете

На официальном сайте Росреестра есть специальный раздел «Личный кабинет». Зайти в него можно только если вы зарегистрированы на портале Госуслуг. Нужно ввести такой же логин и пароль как и на Госуслугах.

Этот раздел дает возможность в режиме онлайн получить информацию о принадлежащих собственнику объектах, узнать их кадастровые номера, кадастровую стоимость, а также получить сведения о правах. То есть все, чем вы владеете (квартира, дом, земельный участок, гараж, нежилые помещения и так далее) будет у вас перед глазами, даже если недвижимость находится в разных регионах страны.

«Личный кабинет» — это не только информационный ресурс, но и специальный сервис, где собственник недвижимости может воспользоваться многими услугами Росреестра. Например, направить заявление о регистрации прав или запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН. Кроме того, можно отслеживать статус исполнения отправленных запросов.

Владельцы могут обезопасить свою недвижимость от мошенников с помощью заявления, сформированного в личном кабинете, о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права без личного участия.

Обратите внимание, что направить документы через личный кабинет можно только при наличии электронной подписи.

Настроив необходимые уведомления, через сервис можно получать смс-сообщения или письма на электронную почту об изменениях характеристик объекта недвижимости, о факте наложения или прекращения ареста на имущество и других происходящих изменениях.

Росреестр рекомендует проверить, совпадают ли сведения в личном кабинете Росреестра с данными личного кабинета Налоговой службы. Например, в регистрирующем органе указано всего два объекта, а в налоговом три. Если есть такая разница, то стоит проконсультироваться по телефону Росреестра 62-05-38 и уточнить, что необходимо сделать, чтобы все права на вашу недвижимость были внесены в базу Росреестра.