Чувашии дополнительно выделено 168 миллионов рублей для расселения людей из аварийного жилья

Это поможет республике завершить действующую программу переселения и подключиться к новой.

Распоряжение о распределении между регионами России 24 миллиардов рублей для компенсации расходов, связанных с удорожанием расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, подписал в октябре председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Наряду с Чувашией дополнительные средства получили 42 российских региона, в том числе и наши соседи по ПФО — Марий Эл, Мордовия, Нижегородская и Ульяновская области.

«Данные субсидии направляются только для покрытия возросших расходов на расселение запланированного ранее аварийного жилья, связанных, прежде всего, с удорожанием строительных материалов, — отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов. — Расселение из какого-либо не входящего в действующую программу аварийного жилья за счет этих средств не предполагается».

Всего в Чувашии в этом году (в рамках этапа на 2022-2023 годы) запланировано расселение 528 граждан, проживающих в 218 жилых помещениях (24 аварийных многоквартирных дома) общей площадью 7,9 тысячи кв. м.

Как отмечал Глава Чувашии Олег Николаев, выполнение намеченных планов позволит республике уже в 2023 году войти в одноименную президентскую программу по жилью, признанному аварийным. «Здесь уже речь идет о 260 домах, 6,6 тысячи жителей, 111,5 тысячи квадратных метров жилья, — подчеркнул он. — Но условием вхождения в новую программу по переселению из аварийного жилья является завершение действующей».

Переселение из аварийного жилья в Чувашии

(по данным Минстроя республики на 20 октября)

— В Чебоксарах гражданам предоставят 91 жилое помещение в строящемся многоквартирном доме, застройщик — АО «СЗ «ИКЧР». Контракт заключен 11 мая, застройщику перечислен аванс. В настоящее время на объекте ведется монтаж фундаментных блоков, перекрытий цокольного этажа, начата кирпичная кладка первого этажа;

— в Вурнарском районе 4 жилых помещения для переселенцев из аварийного жилья будут приобретаться в строящемся доме, 4 помещения — в доме, введенном в эксплуатацию. Заключение контрактов запланировано на 11 ноября;

— в Моргаушском районе 15 жилых помещений планируется приобрести в строящемся доме, заключение контракта запланировано на декабрь. Кроме того, приобретены 4 жилых помещения у ООО «СЗ «Строительная компания «ПИК 21» во введенных в эксплуатацию домах, граждане уже получили ключи от трех квартир и заселились в новое жилье;

— в Урмарском районе в строящемся доме застройщика АО «СЗ «ИКЧР» приобретается 8 жилых помещений, контракт заключен, на стадии регистрации;

— в Чебоксарском районе в строящемся доме ООО «Агата» приобретается 25 жилых помещений, заключен контракт. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 1 мая 2023 года;

— в Янтиковском районе в строящемся доме приобретается 6 жилых помещений, заключен контракт с ИП Николаевым С.М.;

— в Шумерле у АО «СЗ «Стройтрест №?3» приобретено 15 жилых помещений в многоквартирном доме, уже введенном в эксплуатацию, — контракт заключен 21 июля. В строящемся доме у того же застройщика приобретается 41 жилое помещение. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на июль 2023 года. Также приобретено одно жилое помещение на вторичном рынке у физического лица.