Программа переселения из ветхого жилья завершится и продолжится

В последние три года в республике все многодетные семьи с шестью и более детьми обеспечены жильем. Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев на церемонии вручения ключей от квартир в новом доме по улице Башмачникова в Чебоксарах.

Новый пятиэтажный кирпичный дом построен благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», а также программам по обеспечению жильем детей-сирот, многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, и малоимущих семей. 91 квартира в новостройке передана гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, 16 — многодетным и малоимущим семьям, в том числе инвалидам, еще 9 — детям-сиротам. «Чувашия является одним из немногих регионов, где ускоренно обеспечивают квартирами многодетные семьи. В 2021 году в республике получили квартиры все семьи с восемью и более детьми, в прошлом году — с семью детьми и более. В нынешнем году ключи от новых квартир получили все семьи с шестью и более детьми», — заявил Олег Николаев.

Он также отметил, что со сдачей дома на улице Башмачникова в столице республики «закрывается» программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Теперь на очереди муниципалитеты — до конца года из 16 аварийных домов в новые благоустроенные квартиры переедут 117 семей (286 человек) из Шумерли, Моргаушского, Чебоксарского, Шемуршинского, Урмарского и Ибресинского округов. Досрочное завершение данного этапа программы, подчеркнул Олег Николаев, позволит приступить к ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года.

Глава Чувашии также констатировал, что дети-сироты получили квартиры в новом доме по совместной программе с федеральным правительством. «Ее финансирование наращивается, поставлена задача в ближайшие пять лет полностью решить эту проблему», — отметил Олег Николаев. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы.