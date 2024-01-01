Сменили адрес по программе

Новоселье — всегда событие, особенно когда перебираешься из барака в современную благоустроенную квартиру. Удобства теперь не во дворе, есть собственные санузел, ванная, кухня. Быт налажен! В прошлом году в республике расселено более 8,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. По новым адресам переехали 605 жителей Чувашии.

Республиканская адресная программа переселения граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, нацелена на одно из важнейших направлений национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания метража. В ее рамках в 2022-2023 годах было запланировано расселить 697 человек из 292 жилых помещений — это 34 аварийных многоквартирных дома (10,3 тысячи кв. м). За два года в новые квартиры перебрались 664 человека из 277 жилых помещений общей площадью 9,7 тысячи кв. м.

В прошлом году мероприятия программы были полностью завершены в Чебоксарах, Шумерле, Чебоксарском, Янтиковском, Вурнарском, Урмарском, Шемуршинском и Ибресинском муниципальных округах. Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаил Коледа, в настоящее время в Моргаушском округе заканчивается возведение многоквартирного дома, куда должны переехать еще 33 новосела.