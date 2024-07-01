Аварийные дома остались без хозяев

Жители аварийных домов по улицам Парижской Коммуны и Ушакова в Чебоксарах переехали в новые благоустроенные квартиры еще зимой. А их старые жилища все не сносят.

Пока до зданий не добрались подрядчики, нанятые администрацией города, их разбором потихоньку занимаются «добровольцы»: одним половые доски приглянулись, другим — перекрытия на кровле. Особо ценным в этом плане является бывший дом № 59 по улице Парижской Коммуны, который давно стоит без крыши. Вообще на этом участке несколько расселенных строений, и более-менее аккуратно выглядит только двухэтажка с табличкой «16А» на фасаде. У остальных — разбитые окна, вырванные с корнем двери. «Искатели кладов» вынесли наружу весь хлам, который десятилетиями хранился в сараях, так что территория превратилась в большую свалку.

В общем, жителям близлежащего частного сектора не позавидуешь, и дело не только в неприглядности картины. Эти заброшенные трущобы манят к себе разных подозрительных личностей, и место нельзя назвать безопасным. Кстати, в одном из расселенных домов по улице Ушакова уже был пожар.