До новоселья — рукой подать

Двухэтажный обветшавший дом № 50 на улице Б. Хмельницкого эффектно спрятался в тенистой зелени, словно стесняясь лишних глаз. Он доживает свой век, а его обитатели дни считают до новоселья. Хоть сегодня они готовы переехать на другой конец города, в новое жилье.

Ликвидация изношенного жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, идет в республике уже несколько лет. Взамен люди получают современные квартиры. И все это благодаря республиканской адресной программе, по которой предусмотрено расселить 1017 жителей Чувашии из 47 аварийных домов. Нацпроект «Жилье и городская среда» — в действии!

Вот и жильцы дома № 50 полны надежд. «Мы жизнь здесь прожили, — говорят они и тут же живо интересуются у корреспондента: — Вы случайно не знаете, распределение квартир уже прошло?» Все уже знают свой новый адрес: улица Башмачникова, 29. Но номер квартиры — пока загадка.

Двор, заросший травой, покосившиеся, серые от времени сарайчики — в таких раньше хранили дрова. Съехавшие с петель и не закрывающиеся подъездные двери. А на втором этаже в одном из окон — и вовсе фанерка вместо стекла. Здешний неуют несколько скрашивают пышно раскинувшиеся зеленые деревья. Из-под досок вдруг показался любопытный зеленоглазый кот и навострил уши — похоже, чувствует грядущие перемены.

Татьяна Олейникова живет в этом доме с 2000 года, с тех пор, как вернулась на родину из Казахстана. «Удачная покупка, дом под снос», — сказали тогда им с мужем. Вот так и ждут 23 года. «Я сделала ремонт, как смогла. У нас здесь очень плохая канализация, вот только вчера опять засорилась, — рассказывает Татьяна Николаевна. — Все сыплется, в подъезде течет».

Некоторые жильцы временно переехали, а эту жилплощадь сдают квартирантам. Татьяна Николаевна с мужем часто на даче. «Зато дождались, — оптмистично говорит собеседница. — Уже на чемоданах сидим, я ковер постирала, коробки для вещей приготовила».

Татьяна Олейникова не отказалась проехать с журналистами и представителями Минстроя в дом, где ей предстоит жить. Она его уже видела. Но еще раз посмотреть так и хочется. Едем на улицу Башмачникова, 29.

В кирпичной пятиэтажке, которую строит Ипотечная корпорация Чувашской Республики, четыре подъезда, 116 квартир — и «однушки», и «двушки», и «трешки». Сдать ее должны буквально на днях — в конце сентября. Для людей с ограниченными возможностями на первом этаже установлены пандусы, и они смогут выйти из дома на улицу прямо со своего балкона. Новоселами здесь станут и многодетные семьи, и дети-сироты, а большинство квартир (91) предназначены для переселенцев из аварийного и подлежащего сносу жилья. Этот жилой район уже сложился, так что вся сопутствующая инфраструктура рядом — школа, детсад, поликлиника, магазины, рынок. В шаговой доступности — парк.

Фасад нового здания не просто красивый, а стильный. И если жильцы примутся стеклить балконы вразнобой — вид сильно подпортится. Эту проблему специалисты уже обсуждали. Один из вариантов — сделать общий проект по остеклению.

Татьяна Николаевна входит в одну из квартир, как в музей, затаив дыхание: «Какая красота! Я хочу здесь жить». В кухне — раковина с краном, электрическая плита в обрамлении приятного глазу кафельного «фартука». В комнате за дверью есть небольшая ниша — шкафы как раз поместятся. «А балкон какой, я всю жизнь о таком мечтала!» — сверху открывается вид на детскую площадку с деревянным домиком и качелями. Однако хозяйский глаз Татьяны Николаевны замечает любую деталь, тем более что работала она инженером-строителем. Прихожие в однокомнатных квартирах больно уж маленькие!

Но плюсов явно больше. Обои, линолеум, беленый потолок, установленная сантехника, даже подоконники широкие, хоть оранжерею разводи. «Все сделано аккуратно, чистенько!» — подыто­жила наша собеседница. А представитель подрядчика обратил внимание, что в квартиры подведены все сети — интернет, телевидение, установлены умные счетчики. Даже звонок у входной двери щебечет птичкой. Заходи — и живи!

Справка «СЧ»

Напомним, что по республиканской адресной программе идет переселение граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Тринадцать ветхих домов в 2019-2021 годах проводили 319 своих жителей по новым адресам. Сейчас близок к досрочному завершению четвертый этап программы (2022-2023 годы): он охватывает 698 человек, или 34 многоквартирных дома.

А затем придет время сносить жилье, признанное аварийным с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. Это 286 аварийных многоквартирных домов (85,7 тыс. кв. м). В них живут 5,4 тысячи человек.